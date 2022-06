Ein »Mek­ka für Kryp­to­en­thu­si­as­ten« soll­te es wer­den, so hat es Nayib Buke­le ange­kün­digt. El Sal­va­dors Prä­si­dent hat den Stand­ort in der Regi­on La Unión bereits aus­er­ko­ren, die Plä­ne für sei­ne Bit­coin-City sind fer­tig, die nicht nur die Nähe zur zer­klüf­te­ten Bucht vom Golf von Fon­se­ca aus­zeich­net, son­dern vor allem zum Conchagua-Vul­kan. Ziel der Plä­ne Buke­les ist es, die geo­ther­mi­sche Ener­gie des Vul­kans zu nut­zen – für die Gene­rie­rung der ener­gie­in­ten­si­ven Kryp­to­wäh­rung. Doch gebaut wird noch nicht und die hoch­tra­ben­den Plä­ne könn­ten schnell Maku­la­tur wer­den, denn seit Mona­ten befin­det sich der Kurs der Kryp­to­wäh­rung, die in El Sal­va­dor seit dem 7. Sep­tem­ber 2021 neben dem US-Dol­lar Leit­wäh­rung ist, auf Talfahrt.

Am 7. Sep­tem­ber 2021 muss­ten pro Bit­coin 44 351,76 Euro bezahlt wer­den, am 2. Juni die­ses Jah­res waren es noch 27 936,73. Das ist ein Wert­ver­fall von knapp 40 Pro­zent, der für die Anle­ger schwer zu ver­dau­en ist. Zu denen gehört auch El Sal­va­dor. Etwa 103 Mil­lio­nen US-Dol­lar hat Prä­si­dent Buke­le in Bit­coin inves­tiert, die jetzt nur noch gut 60 Mil­lio­nen US-Dol­lar wert sind. Doch Bit­coin-Fan Buke­le hält das nicht ab, wei­ter auf die Kryp­to­wäh­rung zu set­zen. Er hat am 9. Mai wei­te­re 500 Bit­coin für rund 15,3 Mil­lio­nen US-Dol­lar gekauft und erklär­te auf dem Kurz­nach­rich­ten­dienst Twit­ter, sei­nem Lieb­lings­me­di­um, dass er den »Dip«, den güns­ti­gen Preis aus­nut­zen wol­le – auf Staats­kos­ten. Doch seit­dem sinkt der Bit­coin-Kurs weiter.

In El Sal­va­dor ist das jedoch kein gro­ßes The­ma. Im Sep­tem­ber 2021 hat­ten sich zwar rund drei Mil­lio­nen der 6,6 Mil­lio­nen Sal­va­do­ria­ne­rin­nen und Sal­va­do­ria­ner das »Chivo Wal­let«, ihr vir­tu­el­les Porte­mon­naie, her­un­ter­ge­la­den, aber laut einer Stu­die pri­mär um die 30-Dol­lar-Start­bo­nus, die die Regie­rung Buke­le aus­ge­lobt hat­te, mit­zu­neh­men. »Danach hat kaum jemand mehr mit Bit­coin gezahlt. Im All­tag spielt der Bit­coin kei­ne Rol­le. Im Land zir­ku­lie­ren etwa 5,6 Mil­li­ar­den US-Dol­lar. Das ist die Wäh­rung, in der sich alles abspielt. Löh­ne, Pen­sio­nen, Gehäl­ter, auch das des Prä­si­den­ten wird in US-Dol­lar bezahlt, nicht in Bit­coin«, sagt César Villalona.

Der Öko­nom weist dar­auf hin, dass die rund 100 Mil­lio­nen US-Dol­lar, die in Bit­coin inves­tiert wur­den, nur ein Bruch­teil der zir­ku­lie­ren­den Geld­men­ge dar­stel­len. »Der Bit­coin und die State­ments des Prä­si­den­ten spie­len im Aus­land eine grö­ße­re Rol­le als im Inland. Auch die Bit­coin-City, die hier ent­ste­hen soll und für die ursprüng­lich Bit­coin-Anlei­hen aus­ge­ge­ben wer­den soll­ten, exis­tiert nur auf dem Papier«, so Vill­a­lo­na. Zum einen gäbe es bis­her kei­ne Inves­to­ren, zum ande­ren habe auch die Regie­rung begrif­fen, dass die Schuld­schei­ne nicht in Bit­coin, son­dern in einer Wäh­rung aus­ge­ge­ben wer­den müss­ten, die real zir­ku­liert, so wie der US-Dol­lar oder der Euro.

Real ist jedoch die Schul­den­fal­le, in der die Regie­rung sitzt. Die öffent­li­che Ver­schul­dung hat sich in den knapp drei Jah­ren der Regie­rung unter Nayib Buke­le um rund 25 Pro­zent erhöht. Ende 2021 erreich­te die öffent­li­che Ver­schul­dung einen Wert von 85 Pro­zent des Brut­to­in­lands­pro­dukts, so eine Stu­die des Mit­tel­ame­ri­ka­ni­schen Finanz­for­schungs­in­sti­tuts (Ice­fi). Mit rund 17 Mil­li­ar­den US-Dol­lar steht das kleins­te mit­tel­ame­ri­ka­ni­sche Land in der Krei­de und es ist ent­we­der auf Kre­di­te vom Inter­na­tio­na­len Wäh­rungs­fonds (IWF) ange­wie­sen oder auf mas­si­ve Ein­spa­run­gen im lau­fen­den Haus­halt, um Schul­den in Höhe von min­des­tens 800 Mil­lio­nen US-Dol­lar Anfang 2023 beglei­chen zu kön­nen. Fri­sches Geld auf dem inter­na­tio­na­len Finanz­markt zu bekom­men ist jedoch aus­ge­spro­chen teu­er, da El Sal­va­dor bereits als Risi­ko­ka­n­di­dat für einen Staats­bank­rott gilt und Risi­ko­zins­sät­ze von rund 15 Pro­zent auf­ge­ru­fen werden.

Davon kann auch der vom Prä­si­den­ten geschür­te Bit­coin-Hype nicht ablen­ken. Des­sen Regie­rung will in den nächs­ten Wochen die Ver­hand­lun­gen mit dem Inter­na­tio­na­len Wäh­rungs­fonds über einen Kre­dit über 1,3 Mil­li­ar­den US-Dol­lar wie­der auf­neh­men. Der ist nötig, um die Löcher im lau­fen­den Haus­halt zu stop­fen und um die Kre­dit­ver­pflich­tun­gen zu beglei­chen, so Ana­lys­ten wie Vill­a­lo­na. Dabei wird auch das The­ma Bit­coin wie­der eine Rol­le spielen.

Die Finanz­ex­per­ten des Wäh­rungs­fonds hal­ten wenig von der hoch­vo­la­ti­len Kryp­to­wäh­rung. Die hat aber immer­hin mehr Tou­ris­ten in das Land gebracht. Taxi-Unter­neh­men, die Inter­es­sier­te vom Flug­ha­fen direkt zum Bit­coin Beach El Zon­te brin­gen – ein klei­nes Surf­pa­ra­dies, wo über­all mit Bit­coin gezahlt wer­den kann – sind ent­stan­den. Das ist ein klei­ner posi­ti­ver Effekt, der bis­her aller­dings nicht die nega­ti­ven aufwiegt.

Das wer­de sich ändern, wird Buke­le nicht müde zu behaup­ten. Doch die Fak­ten sehen anders aus.