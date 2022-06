Viele Aspekte, wie etwa der Tiertransport, bleiben bei dem geplanten Label zur Tierhaltungskennzeichnung unberücksichtigt. Foto: dpa, Friso Gentsch

Ange­bun­de­ne Kühe, die sich nicht ein­mal umdre­hen oder krat­zen kön­nen, zusam­men­ge­pferch­te Hüh­ner, Schwei­ne, die stun­den­lang auf Tier­trans­por­ten aus­har­ren müs­sen – das unnö­ti­ge Leid der Nutz­tie­re in Deutsch­land wird seit Jah­ren kri­ti­siert. Ein staat­li­ches Tier­wohl-Label soll für Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­cher erkenn­bar machen, aus wel­cher Hal­tungs­form das Fleisch im Super­markt kommt. Auch das wird seit lan­gem dis­ku­tiert und wur­de bereits von meh­re­ren Bun­des­land­wirt­schafts­mi­nis­te­rin­nen und -minis­tern ange­kün­digt. Zuletzt woll­te Julia Klöck­ner (CDU) ein sol­ches Label ein­füh­ren. Doch das schei­ter­te. Klöck­ner woll­te ledig­lich ein unver­bind­li­ches Tier­wohl-Label auf frei­wil­li­ger Basis ein­füh­ren und bekam dafür im ver­gan­ge­nen Jahr im Bun­des­tag kei­ne Mehr­heit. Frei­wil­li­ge Kenn­zeich­nun­gen mit unter­schied­lich hohen Stan­dards in der Tier­hal­tung, die Ver­brau­chern eine Ori­en­tie­rung geben sol­len, exis­tie­ren bereits seit Jahren.

Nun gibt es einen neu­en Anlauf: Am Diens­tag stell­te Bun­des­land­wirt­schafts­mi­nis­ter Cem Özde­mir (Grü­ne) Eck­punk­te für das geplan­te Label vor. Es ist ein fünf­stu­fi­ges Modell vor­ge­se­hen, mit den Hal­tungs­for­men Stall, Stall und Platz, Frisch­luft­stall, Auslauf/Freiland sowie Bio. Sie unter­schie­den sich vor allem dar­in, wie viel Platz die Tie­re haben, wie art­ge­recht sie gehal­ten wer­den. So soll für Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­cher mehr Trans­pa­renz geschaf­fen wer­den. In die schlech­tes­te Hal­tungs­form Stall wird Fleisch ein­grup­piert, das von Tie­ren stammt, deren Hal­tung ledig­lich die gesetz­li­chen Min­dest­an­for­de­run­gen erfüllt. Özde­mir kri­ti­sier­te, das staat­li­che Tier­wohl-Label sei von den Vor­gän­ger­re­gie­run­gen trotz eines brei­ten gesell­schaft­li­chen Kon­sen­ses für bes­se­re Hal­tungs­be­din­gun­gen auf die lan­ge Bank gescho­ben wor­den. Er will noch in die­sem Jahr die ver­bind­li­che Tier­hal­tungs­kenn­zeich­nung ein­füh­ren, jedoch zunächst nur für Schweinefleisch.

Neben dem Label ist auch ein För­der­kon­zept für den Umbau von Stäl­len geplant, eben­so bes­se­re Rege­lun­gen im Tier­schutz­recht und Anpas­sun­gen im Bau- und Geneh­mi­gungs­recht. »Land­wir­tin­nen und Land­wir­te kön­nen gesell­schaft­li­chen Erwar­tun­gen nach mehr Tier­wohl und Kli­ma­schutz nur dann gerecht wer­den, wenn die Rah­men­be­din­gun­gen es ihnen ermög­li­chen«, erklär­te Özde­mir am Diens­tag. »Im Bun­des­haus­halt ist bereits eine Mil­li­ar­de Euro für die Start­pha­se des Umbaus ein­ge­plant«, so der Minis­ter. Jedoch räum­te er ein, dass die­ser Betrag nicht aus­rei­che. Für die wei­ter­ge­hen­de Finan­zie­rung gebe es inner­halb der Koali­ti­on aber noch »Klä­rungs­be­darf«, so der Minis­ter. Eine Exper­ten­kom­mis­si­on hat­te Vor­schlä­ge wie eine höhe­re Mehr­wert­steu­er oder eine Tier­wohl­ab­ga­be auf tie­ri­sche Pro­duk­te erarbeitet.

Bereits im April hat­ten 18 Orga­ni­sa­tio­nen, unter ande­rem Food­watch, die geplan­te Tier­hal­tungs­kenn­zeich­nung in einem offe­nen Brief an Özde­mir kri­ti­siert. »Das Tier­hal­tungs­la­bel ist ein Täu­schungs­la­bel«, sag­te Mat­thi­as Wolf­s­chmidt, inter­na­tio­na­ler Stra­te­gie­di­rek­tor von food­watch. Die Orga­ni­sa­tio­nen kri­ti­sie­ren die Kenn­zeich­nung zudem als ein Abwäl­zen der Ver­ant­wor­tung auf die Kon­su­men­ten. Green­peace-Agrar­ex­per­te Mar­tin Hof­stet­ter stell­te am Diens­tag fest: »Aspek­te wie Trans­port, Schlach­tung oder Tier­ge­sund­heit wer­den über­haupt nicht berück­sich­tigt.« Außer­dem beklag­te er, dass die Kenn­zeich­nung weder für Wurst, Schin­ken noch für ver­ar­bei­te­te Tief­kühl­wa­re gilt. Rolf Som­mer Bereichs­lei­ter Land­wirt­schaft des WWF kri­ti­sier­te, die Eck­punk­te setz­ten »kaum Anrei­ze für die Been­di­gung nied­ri­ger Qua­li­täts­stu­fen bei der Her­stel­lung tie­ri­scher Lebensmittel«.