Konnte sich trotz etlicher Skandale immer wieder retten: der britische Premier Boris Johnson. Foto: dpa-Bildfunk

Ein­mal mehr ist Boris John­son mit einem blau­en Auge davon gekom­men. Mehr als 40 Pro­zent Gegen­stim­men hat Groß­bri­tan­ni­ens kon­ser­va­ti­ver Pre­mier beim Ver­trau­ens­vo­tum in der eige­nen Frak­ti­on ein­ste­cken müs­sen. Eine kla­re Abmah­nung, die die Zer­ris­sen­heit der Tories ver­deut­licht. Die Ent­hül­lun­gen über die Coro­na-Par­tys am Amts­sitz Dow­ning Street waren nur der Aus­lö­ser. Mit Blick auf kom­men­de Wah­len gilt die Skan­dal­nu­del John­son vie­len in der Par­tei nun als Belas­tung. Als der Popu­list und Dem­ago­ge den Bre­x­it durch­setz­te, sei­ne Par­tei zu Erfol­gen führ­te und Kar­rie­ren bahn­te, ver­zieh man ihm man­che Pein­lich­keit noch leich­ten Herzens.

Nach mora­li­schen Maß­stä­ben wur­de der bri­ti­sche Regie­rungs­chef schon vie­le Male poli­tisch tot­ge­sagt. Viel anha­ben konn­te ihm das nicht. Auch die Kor­rup­ti­ons­skan­da­le um Staats­auf­trä­ge saßen er und sein eli­tä­rer Klün­gel aus. Kon­se­quen­ter­wei­se spricht John­son sogar jetzt von einem kla­ren und für ihn guten Ergeb­nis. Der Mann hat eini­ge Übung dar­in, Skan­da­le abpral­len zu las­sen. Nun hat John­sons Tef­lon-Schicht einen ech­ten Krat­zer abbe­kom­men. Aber die Revol­te schei­tert, solan­ge poten­zi­el­le Nach­fol­ger nicht aus der Deckung kommen.