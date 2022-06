Foto: dpa/Fabian Sommer

Es ist end­lich wie­der der hei­ligs­te Monat des Jah­res: Juni ist der Pri­de-Monat. Auch die­ses Jahr fär­ben Unter­neh­men ihre Logos bunt, his­sen Regen­bo­gen­fah­nen, brin­gen Rain­bow-Collec­tions her­aus. Alle wol­len woke sein, aber nur ein­mal im Jahr.

Eins die­ser Unter­neh­men ist Net­flix. Aller­dings bean­sprucht der Strea­ming-Dienst das gesam­te Jahr über für sich, super-hyper-soli­da­risch zu sein. Durch neue Seri­en­pro­duk­tio­nen wie »Heart­stop­per« über quee­re Jugend­li­che könn­te sich die­ser Ein­druck tat­säch­lich ver­fes­ti­gen. Aber quee­re Inhal­te allei­ne kön­nen nicht für eine siche­re Umge­bung sor­gen, Net­flix ist ein queer­feind­li­ches Mienenfeld.

Nur eine Woche vor dem Pri­de-Mon­th ver­öf­fent­lich­te Net­flix ein neu­es Come­dy-Spe­cial von Ricky Ger­vais. Gleich zu Beginn sei­ner Show legt Ger­vais los, sich über trans Frau­en lus­tig zu machen: »Die­se neu­en Frau­en ohne Ute­rus, mit Bart und Schwanz – ich bin Fan von ihnen!«, sagt er. Als eine Frau ohne Ute­rus und mit Bart möch­te ich anmer­ken: Come­di­an ist kein Syn­onym für Arschloch.

Ger­vais repro­du­ziert in sei­nem Pro­gramm die Dif­fa­mie­rung, trans Frau­en sei­en in Wahr­heit Ver­ge­wal­ti­ger, die in Frau­en­klos ein­drin­gen möch­ten, und zieht wäh­rend­des­sen die Ver­wen­dung von rich­ti­gen Pro­no­men für trans Men­schen ins Lächer­li­che. Immer wie­der kehrt er zurück zum The­ma, kein Vor­ur­teil wird aus­ge­spart: Trans Per­so­nen erklärt er zu einem gewalt­tä­ti­gen Mob und gleich­zei­tig zu über­sen­si­blen Schnee­flöck­chen. Er merkt an, dass Wör­ter nicht gewalt­tä­tig sei­en und sei­ne Dif­fa­mie­run­gen kei­ne rea­len Fol­gen für Betrof­fe­ne haben könn­ten – wäh­rend ein US-Bun­des­staat nach dem ande­ren trans Men­schen und ihre Fami­li­en kri­mi­na­li­siert. 2020 bekam Ger­vais für ein ande­res Net­flix-Spe­cial laut eige­ner Aus­sa­ge 40 Mil­lio­nen US-Dollar.

So pro­fi­ta­bel ist Trans­feind­lich­keit für alte wei­ße hete­ro­se­xu­el­le und cis­ge­schlecht­li­che Män­ner: Du stehst auf der Büh­ne, plap­perst der bri­ti­schen Autorin J.K. Row­ling, dem »Emma«-Magazin oder ein­fach rech­ten Trol­len im Netz nach und bekommst dafür so viel Geld, dass du nie wie­der arbei­ten müsstest.

Man könn­te jetzt argu­men­tie­ren, dass man Net­flix kei­ne Trans­feind­lich­keit vor­wer­fen könn­te, nur weil Ger­vais ein­mal auf deren Platt­form ekli­ges Zeug ver­brei­ten durf­te. Der Strea­ming­dienst hat­te aller­dings bereits ver­gan­ge­nes Jahr nach dem Skan­dal um Dave Chap­pel­le, der sich in sei­nem Büh­nen­pro­gramm über die Geni­ta­li­en von trans Frau­en lus­tig gemacht hat­te, eini­ges ler­nen und die­sel­ben Feh­ler ver­mei­den kön­nen – vor­aus­ge­setzt, es war kein Kal­kül, son­dern wirk­lich ein Feh­ler. Aller­dings hat Net­flix schein­bar lie­ber kri­ti­sche Ange­stell­te gehen gelas­sen, als auf trans­feind­li­che Inhal­te zu ver­zich­ten. Glaub­wür­dig geht anders.

Come­dy hat ein Pro­blem, und das buch­sta­biert auch Ger­vais aus: In der Behaup­tung, sei­ne »Wit­ze« könn­ten kei­ne Kon­se­quen­zen haben, ver­birgt sich der Aber­glau­be, dass Come­dy unpo­li­tisch sei. Wor­an er das fest­macht, ver­rät er nicht. Es ist davon aus­zu­ge­hen, dass es sich um sein per­sön­li­ches Gefühl han­delt. Aber Wor­te haben sehr wohl rea­le Kon­se­quen­zen – bei­spiels­wei­se sein »Witz« über Frau­en­klos. Vie­le trans Per­so­nen berich­ten von Angrif­fen auf öffent­li­chen Toi­let­ten, Ursa­che ist womög­lich die weit­ver­brei­te­te Dämo­ni­sie­rung, die auch Ger­vais für einen bil­li­gen Gag reproduziert.

Die Behaup­tung, dass Come­dy unpo­li­tisch sei, wird auch in Deutsch­land wie­der­holt. So sagt der Come­di­an Shahak Shapi­ra ver­gan­ge­nes Jahr in einer Sen­dung von »Titel The­sen Tem­pe­ra­men­te« nach dem Dave-Chap­pel­le-Deba­kel sicht­bar auf­ge­bracht: »Ich has­se das. War­um poli­ti­cal­ly cor­rect? Geh zu Poli­ti­kern, sieh zu, dass sie kor­rekt sind, bevor du mit den Come­di­ans anfängst.«

Ein Mensch mit Platt­form und Reich­wei­te kann natür­lich behaup­ten, kei­ner­lei poli­ti­sche Ver­ant­wor­tung zu tra­gen, weil die­se angeb­lich nur Politiker*innen hät­ten. Das aber heißt längst nicht, dass es stimmt. Selbst Pri­vat­per­so­nen ohne media­le Sicht­bar­keit tra­gen eine poli­ti­sche Ver­ant­wor­tung. Die­se wächst, je ein­fluss­rei­cher ein Mensch ist. Viel­leicht haben man­che ein­fach null Bock, sich mit der eige­nen Rol­le in Unter­drü­ckungs­sys­te­men aus­ein­an­der zu set­zen, dass sie sie lie­ber verleugnen.

Gleich­zei­tig will Come­dy gesell­schafts­kri­tisch sein. Wäh­rend die­sel­ben Come­di­ans aktiv an der Dis­kri­mi­nie­rung von ohne­hin mar­gi­na­li­sier­ten Grup­pen teil­neh­men, indem sie vor Mil­lio­nen eins zu eins dämo­ni­sie­ren­de Sprü­che repro­du­zie­ren. Auch hier gilt: Glaub­wür­dig geht anders.

Feh­ler pas­sie­ren. Wich­tig ist, die­se ein­zu­räu­men und sich wei­ter­zu­ent­wi­ckeln – das gilt sowohl für Ein­zel­per­so­nen als auch für Unter­neh­men. Nicht nur im Juni, son­dern immer.

Hap­py Pride!