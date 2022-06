Lindner lindnert Foto: dpa/Fabian Sommer

Chris­ti­an Lind­ner scheint als Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter nicht aus­ge­las­tet. Oder er igno­riert, wel­che Ver­ant­wor­tung er als Teil der Ampel-Regie­rung trägt. Auf­grund sei­ner poli­ti­schen Dop­pel­rol­le ist oft unklar, ob aus ihm gera­de der Koali­ti­on­ver­tre­ter spricht oder ein Par­tei­chef, der auf Rech­nung des eige­nen Ladens popu­lis­tisch Plus­punk­te sam­melt. In die­se Kate­go­rie fällt Lind­ners Vor­schlag, zum x-ten Mal eine Debat­te über Atom­kraft anzu­sto­ßen. Ein Blick auf die gesell­schaft­li­chen Mehr­hei­ten, zur Genü­ge aus­ge­tausch­te tech­ni­sche wie öko­lo­gi­sche Argu­men­te und in den Koali­ti­ons­ver­trag ver­rät: Da gibt’s nichts zu verhandeln.

Ihre Rol­le in der Ampel-Regie­rung inter­pre­tiert die FDP als Kor­rek­tiv, die rich­ti­ge Bezeich­nung ist Stör­feu­er. Coro­na-Maß­nah­men in der wei­ter andau­ern­den Pan­de­mie? Redet dank den Libe­ra­len in der Regie­rung nie­mand ernst­haft drü­ber. 9-Euro-Ticket? Gibt es nur, weil die FDP den Tan­kra­batt bekam. Das zum Errei­chen der Kli­ma­zie­le not­wen­di­ge Aus für den Ver­bren­ner­mo­tor? Lind­ner blo­ckiert. Sein alter­na­ti­ves Kon­zept? Die Zukunft wird es rich­ten. Blin­der Fort­schritts­glau­be gepaart mit Geschen­ken an die eige­ne Kli­en­tel – so ken­nen wir die FDP.