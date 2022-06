Lebensmittel-Verteilung in der Nürnberger Tafel Foto: dpa/Daniel Karmann

»Es kann rich­tig hart wer­den, sodass wir uns kein Brot und kei­ne Milch mehr leis­ten kön­nen.« Das sag­te ein elf­jäh­ri­ger Jun­ge aus West York­shire in Groß­bri­tan­ni­en im Janu­ar, wo die Infla­ti­on zu Jah­res­an­fang 5,4 Pro­zent betrug. Sechs Mona­te spä­ter ist die Situa­ti­on bei uns genau­so schlimm: Einer Insa-Umfra­ge zufol­ge ver­zich­ten 16 Pro­zent der Deut­schen wegen der aktu­el­len Preis­stei­ge­run­gen auf regu­lä­re Mahl­zei­ten. Und wei­te­re 13 Pro­zent zie­hen einen Ver­zicht in Betracht, wenn die Teue­rung anhält. Deutsch­land wies im Mai eine Infla­ti­ons­ra­te von 7,9 Pro­zent aus; in Groß­bri­tan­ni­en liegt sie inzwi­schen bei neun Pro­zent.

Doch die Hun­gern­den sind nur eine Sei­te der Medail­le. Die ande­re ist: Der bri­ti­sche Ölrie­se Shell hat im ers­ten Quar­tal die­ses Jah­res einen Rekord­ge­winn von 6,7 Mil­li­ar­den Euro erwirt­schaf­tet. Aus Aktio­närs­sicht ist der rus­si­sche Angriffs­krieg also ein Jack­pot. Für die Men­schen im Kriegs­ge­biet aber das Gegen­teil: Tod und Trau­er sind ihr täg­li­cher Lebens­be­glei­ter. Der Kapi­ta­lis­mus schafft Paläs­te und Rui­ni­en – so war es schon zu Zei­ten der indus­tri­el­len Revo­lu­ti­on im 19. Jahr­hun­dert, die bekannt­lich in Eng­land ihren Anfang nahm. Und so ist es auch heu­te noch.

Dass der Bun­des­rat am Frei­tag eine bereits vom Bun­des­tag beschlos­se­ne Aus­set­zung der Sank­ti­ons­re­ge­lun­gen für Lang­zeit­ar­beits­lo­se beschlos­sen hat – geschenkt. Schon jetzt sind die Aus­ga­be­stel­len der ört­li­chen Tafeln gut gefüllt. Ein­mal den Ein­kaufs­wa­gen voll­ma­chen, ohne auf den Preis zu gucken, ist für Hartz-IV-Betrof­fe­ne ein Wunsch­traum. Falls sich die Bun­des­re­gie­rung nicht mehr ein­fal­len lässt als ein halb­ga­res Ent­las­tungs­pa­ket, kann es pas­sie­ren, dass wir ähn­li­che Sze­nen erle­ben, wie wir sie bis­her nur aus Afri­ka oder ara­bi­schen Län­dern ken­nen: Hun­ger­re­vol­ten mit­ten in Europa.