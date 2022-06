Mineralölraffinerien wie hier in Leuna gehören zu den Hauptprofiteuren der hohen Energiepreise hierzulande. Foto: dpa/Jan Woitas

Von jetzt auf gleich haben 100 000 Bür­ger den Cam­pact-Auf­ruf »Über­ge­winn­steu­er jetzt!« unter­schrie­ben. Eine Son­der­ab­ga­be beson­ders für Mine­ral­öl­fir­men kommt gut an. Auch bei den Gewerk­schaf­ten, der Lin­ken sowie gro­ßen Tei­len der Grü­nen und der SPD. Doch auch die Wider­stän­de sind groß. Im Bun­des­rat wur­de das SPD-geführ­te Bre­men bei sei­ner Initia­ti­ve am Frei­tag von Ber­lin und Thü­rin­gen unter­stützt. Das kon­ser­va­ti­ve Bay­ern wet­ter­te ideo­lo­gisch dage­gen. Die SPD-Län­der Nie­der­sach­sen und Bran­den­burg sowie das grü­ne Baden-Würt­tem­berg hiel­ten sich zurück. Kein Wun­der, die Raf­fi­ne­rien Ems­land, PCK in Schwedt und Miro in Karls­ru­he sind wich­ti­ge Indus­trie­be­trie­be und gehö­ren dank ihrer Markt­macht zu den Haupt­pro­fi­teu­ren der hohen Spritpreise.

Daher bleibt abzu­war­ten, ob die Län­der­kam­mer nach den Aus­schuss­be­ra­tun­gen den Bund auf­for­dern wird, eine Über­ge­winn­steu­er auf den Weg zu brin­gen, und was die Ampel-Koali­ti­on ange­sichts des Neins der FDP damit anfan­gen wür­de. Sinn­voll wäre die befris­te­te Abga­be alle­mal. Es könn­te durch den Staat zumin­dest etwas von den über­mä­ßi­gen Pro­fi­ten eini­ger weni­ger Bran­chen umver­teilt wer­den an die, die unter den hohen Prei­sen äch­zen. Die Steu­er könn­te zudem pro­phy­lak­tisch wir­ken – wenn die Ener­gie­fir­men, um Steu­ern zu ver­mei­den, die Prei­se weni­ger hochsetzen.

Wun­der dürf­te man sich aber nicht erwar­ten. Nicht nur, weil das Auf­kom­men viel zu gering wäre, um die Fol­gen des Infla­ti­ons­schubs auf­zu­fan­gen. Um die­sen im Ener­gie­be­reich kurz­fris­tig zu stop­pen, bräuch­te es mehr: Preis­de­ckel, wie es sie in eini­gen EU-Län­dern längst gibt, Ein­grif­fe in die Preis­bil­dung im Groß­han­del und ver­bind­li­che Ener­gie­ef­fi­zi­enz­maß­nah­men – statt der von Wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck jetzt gestar­te­ten Pla­kat­ak­ti­on. Auch Infla­ti­on muss kein Schick­sal sein.