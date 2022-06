Olympische Höhenflüge: Sapporo will das Megaevent, ein Volksreferendum darüber allerdings nicht. Foto: imago/Kyodo News

Wer die­se Tage in den Nor­den von Japan reist, erlebt Fes­ti­val­stim­mung. »Im Shiroi koi­bi­to Park läuft jetzt das Pro­jekt ›Eine Medail­le jeden Tag‹ mit dem Hash­tag ›Gute Men­schen, gute Stadt‹«, ver­kün­de­te der Fern­seh­sen­der STV freu­dig am Don­ners­tag. »Es ist eine Initia­ti­ve im Rah­men der Olym­pia­be­wer­bung Sap­po­ros für die Spie­le 2030.« Im Park am Stadt­rand von Sap­po­ro könn­ten Inter­es­sier­te jetzt Fotos von sich mit Scho­ko­la­den­me­dail­len machen und Gruß­bot­schaf­ten ver­schi­cken. »Das Pro­jekt läuft noch bis zum 31. August!«

Wenn man es nicht bes­ser wüss­te, wür­de man bei die­sem TV-Bericht den­ken, dass sich Sap­po­ro gera­de auf ein ohne­hin nahen­des Gro­ße­vent ein­stellt. Dabei muss man über­haupt erst noch das Aus­tra­gungs­recht gewin­nen. Neben Sap­po­ro bewer­ben sich beim Inter­na­tio­na­len Olym­pi­schen Komi­tee (IOC) auch Bar­ce­lo­na und die Pyre­nä­en in Spa­ni­en, Van­cou­ver und Whist­ler in Kana­da sowie das US-ame­ri­ka­ni­sche Salt Lake City um die Olym­pi­schen Win­ter­spie­le 2030. Zumin­dest laut japa­ni­schen Medi­en gilt Sap­po­ro aber als kla­rer Favorit.

Schon im Zuge der Som­mer­spie­le von Tokio im ver­gan­ge­nen Jahr berich­te­te die japa­ni­sche Nach­rich­ten­agen­tur Kyo­do mit Bezug auf inter­ne Quel­len, dass das IOC noch im Jahr 2022 den Zuschlag an Sap­po­ro geben dürf­te. Das wäre zwar ein Jahr frü­her als gewohnt, ist aber denk­bar: Anders als in der Ver­gan­gen­heit gibt sich das IOC kei­nen fes­ten Rah­men mehr, was den Zeit­punkt der Ver­ga­be angeht. Über den Aus­tra­gungs­ort der 2030er Spie­le könn­te jeder­zeit ent­schie­den werden.

Erst vor zwei Wochen reis­te eine IOC-Dele­ga­ti­on nach Nord­ja­pan, um sich die Plä­ne für Wett­kampf­stät­ten und Trans­port­mög­lich­kei­ten anzu­se­hen. Und in Sap­po­ro, wo schon 1972 die Win­ter­spie­le aus­ge­tra­gen wur­den, ist man sich sei­ner Sache schon recht sicher: »Hier kön­nen bestehen­de Anla­gen genutzt wer­den«, beton­te Aki­hi­ro Okum­ura, ein Spre­cher des Bewer­bungs­ko­mi­tees, nach der IOC-Visi­te. »Eini­ge müs­sen womög­lich reno­viert wer­den. Das wer­den wir gemein­sam prüfen.«

In der 1,9-Millionenmetropole Sap­po­ro, einer Stadt mit kal­ten Win­tern und zuver­läs­si­gem Schnee­fall, setzt man offi­zi­ell auf Nach­hal­tig­keit – sowohl im Bezug auf die Finan­zen als auch die Umwelt. Bei sol­chen Behaup­tun­gen dürf­te es in vie­len japa­ni­schen Ohren laut klin­geln. Auch bei Olym­pia in Tokio ver­kauf­ten die Orga­ni­sa­to­ren den Men­schen anfangs »kom­pak­te Spie­le«, die güns­tig wären, weil alle wich­ti­ge Infra­struk­tur schon vor­han­den sei. Am Ende wur­de das Olym­pia­sta­di­on neu gebaut und das einst ver­an­schlag­te Bud­get um ein Viel­fa­ches überzogen.

Schon Jah­re vor Beginn der Pan­de­mie stell­te sich her­aus, dass »Tokyo 2020« deut­lich teu­rer wer­den wür­de als ver­an­schlagt. Da war das Aus­tra­gungs­recht aber schon ver­ge­ben. So konn­ten sich die Men­schen in Tokio und Japan, deren Steu­er­gel­der für die Finan­zie­rung des nur eini­ge Wochen lan­gen Sport­fes­ti­vals nun her­an­ge­zo­gen wer­den, nicht mehr weh­ren. Als dann die Pan­de­mie ihre Krei­se zog und die auf Som­mer 2021 ver­scho­be­nen Spie­le mit lee­ren Rän­gen ein noch grö­ße­res Finanz­mi­nus erwar­ten lie­ßen, wur­de das Spek­ta­kel den­noch durchgezogen.

Die Orga­ni­sa­to­ren ent­schie­den über die Köp­fe von rund 80 Pro­zent der Japa­ne­rin­nen und Japa­ner hin­weg, die sich in diver­sen Umfra­gen gegen die Aus­tra­gung von »Tokyo 2020« aus­spra­chen. Der Streit im ost­asia­ti­schen Land war groß. So mag es wahn­sin­nig wir­ken, wenn sich die japa­ni­sche Regie­rung nun schon wie­der an ein Olym­pia­ex­pe­ri­ment wagt. Direkt nach den Spie­len von Tokio wur­de ver­mehrt pro­phe­zeit, dass die öffent­li­che Oppo­si­ti­on dage­gen beträcht­lich wäre. Zumal Japans Olym­pi­sches Komi­tee beteu­er­te, fort­an ver­stärkt den Dia­log mit der Öffent­lich­keit suchen zu wol­len. Dies ist schließ­lich auch die offi­zi­el­le Linie des IOC: Im Jahr 2019 ver­kün­de­te Vize­prä­si­dent John Coa­tes, dass von Bewer­ber­städ­ten künf­tig ein Refe­ren­dum erwar­tet wer­de. In Rich­tung poten­zi­el­ler Bewer­ber­städ­te sag­te er: »Es ist nicht unver­nünf­tig zu sagen, dass, bevor wir Sie berück­sich­ti­gen, Sie uns zufrie­den­stel­len müs­sen, dass Sie die öffent­li­che und staat­li­che Unter­stüt­zung haben müssen.«

Kaum jemand wür­de so eine Vor­ga­be heu­te noch für unver­nünf­tig hal­ten. Denn immer wie­der wur­den über die letz­ten Jah­re Olym­pia­be­wer­bun­gen wie­der zurück­ge­zo­gen, nach­dem die Plä­ne bei der loka­len Bevöl­ke­rung durch­ge­fal­len waren. Refe­ren­den in Wien, Inns­bruck, Sion, St. Moritz und Davos, Ham­burg, Kra­kau, Mün­chen sowie Bern lie­ßen nach auf­wen­di­gen Pla­nungs­ar­bei­ten und PR-Kam­pa­gnen die Träu­me der Ver­an­stal­ter plat­zen. Der häu­figs­te Grund waren die hohen Kos­ten, die das Mega­event ver­ur­sacht hätte.

In Sap­po­ro hat man die Din­ge nun anders gere­gelt. Die­se Woche stimm­te die Stadt­ver­wal­tung über die Fra­ge ab, ob man die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger abstim­men las­sen sol­le. Die Ver­samm­lung, die von der auch in ganz Japan regie­ren­den Libe­ral­de­mo­kra­ti­schen Par­tei domi­niert wird, ent­schied dage­gen. Es gibt also kei­ne Volks­ab­stim­mung. Das IOC stört sich bei genaue­rem Hin­se­hen jedoch nicht. Denn solan­ge im Land kein Refe­ren­dum ver­langt ist, will sich auch das IOC nicht dar­um kümmern.

Das Argu­ment, das in Sap­po­ro gegen eine Abstim­mung zu ver­neh­men ist, könn­te aber gleich­zei­tig auch als eines dafür ver­stan­den wer­den. Offi­zi­el­le haben erklärt, in Umfra­gen haben sich zuletzt 52 Pro­zent für eine Bewer­bung der Stadt aus­ge­spro­chen – womit eine neu­er­li­che Abstim­mung nicht mehr nötig wäre. Wobei dies auch nach Angst vor dem Wil­len des Vol­kes aus­sieht. Denn es zeigt sich hier nur eine äußerst knap­pe Zustim­mung für die Olym­pia­be­wer­bung. Zudem bestand ein Fra­ge­bo­gen der Stadt aus dem Monat März aus lau­ter Sug­ges­tio­nen wie die­sen: »Sap­po­ro 2030 ist nicht nur ein zeit­lich begrenz­tes Sport­event, son­dern ein Ent­wick­lungs­pro­jekt, damit die Stadt in der Zukunft strah­len kann.« Oder: »Die lau­fen­den Kos­ten der Spie­le wer­den durch Zuwen­dun­gen des IOC und Spon­so­ren­ein­künf­te finan­ziert«, so dass hier­für kei­ne Steu­er­gel­der ver­wen­det würden.

Sol­chen State­ments stimm­ten jeweils mehr als 60 Pro­zent der Befrag­ten zu. Dabei wur­de den Befrag­ten nicht etwa erklärt, dass Infra­struk­tur­in­ves­ti­tio­nen in der Regel sehr wohl von Steu­er­gel­dern bezahlt wer­den und die­se wie­der­um, sofern man sie für nötig hält, auch ohne Olym­pi­sche Spie­le getä­tigt wer­den könnten.

Es sind Tak­ti­ken der Über­zeu­gungs­ar­beit, die die japa­ni­schen Bewer­ber schon für die Som­mer­spie­le von Tokio ver­folg­ten. Die Kon­tro­ver­se um die teu­ren Som­mer­spie­le inmit­ten der Pan­de­mie will man unter­des­sen schnellst­mög­lich ver­ges­sen machen. Die Regie­rung ver­kün­de­te vor kur­zem, dass sie Gemein­den im gan­zen Land finan­zi­ell unter­stüt­zen wol­le, wenn die­se die Hin­ter­las­sen­schaf­ten von »Tokyo 2020« pro­mo­ten. Wohl auch, damit bei den Plä­nen in Sap­po­ro mög­lichst wenig schiefgeht.