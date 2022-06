Flaggen der EU und der Ukraine Foto: pixabay

Am Frei­tag will die Euro­päi­sche Uni­on über den Kan­di­ta­ten­sta­tus der Ukrai­ne ent­schei­den. Für den Par­tei- und Frak­ti­ons­chef der euro­päi­schen Christ­de­mo­kra­ten, Man­fred Weber, steht schon jetzt fest, dass die Ukrai­ne in die EU gehört. »Es braucht eine Bot­schaft ohne Hin­ter­tü­ren, dass die Ukrai­ne EU-Bei­tritts­kan­di­dat wird«, for­dert er und ver­langt Fak­ten statt auf­mun­tern­der Wor­te. Was Weber ver­gisst: Es braucht auch Ehr­lich­keit und das Ein­for­dern der Wer­te, für die die EU ihrer Mei­nung nach steht.

Ein Ja zum Kadi­ta­ten­sta­tus wird in Kiew mit Jubel auf­ge­nom­men wer­den. Und die Men­schen wer­den über­se­hen, dass ein mög­li­cher Bei­tritt viel­leicht erst in zehn Jah­ren kommt. Dabei hat Brüs­sel das Land schon vor dem Krieg mit sei­ner Öst­li­chen Part­ner­schaft lan­ge hin­ge­hal­ten. Es wur­de viel gefor­dert und wenig ver­spro­chen. Die Ent­wick­lung der Ukrai­ne vor dem Krieg war trotz­dem ernüch­ternd. Rechts­staat­li­che Defi­zi­te, Kor­rup­ti­on und ein­ge­schränk­te Mei­nungs­frei­heit – es hak­te an vie­len Enden. Die EU muss auf Refor­men behar­ren, will es bewei­sen, dass es um Men­schen geht und nicht um den Markt. Und dass sie wirk­lich für Wer­te ein­steht und im Osten nicht ein­fach ein Anti-Russ­land ist.