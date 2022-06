Nicht alle obdachlose Menschen brauchen dasselbe, aber so gut wie alle brauchen einen sicheren Ort. dpa/ Fabian Sommer

»Nein, es braucht nicht noch eine wei­te­re über­flüs­si­ge Zäh­lung obdach­lo­ser Men­schen, es braucht tau­sen­de Woh­nun­gen, um Obdach­lo­sig­keit zu been­den.« Mit kla­ren Wor­ten hat die Woh­nungs­lo­sen­stif­tung, eine Selbst­hil­fe- und Selbst­ver­tre­tungs­or­ga­ni­sa­ti­on von Betrof­fe­nen, auf die Absa­ge der Erhe­bung reagiert. Seit Jah­ren weh­ren sich Betrof­fe­ne, vor allem die­je­ni­gen, die sich gegen gesell­schaft­li­chen Druck und Aus­schluss selbst orga­ni­sie­ren, dage­gen, als sozi­al­wis­sen­schaft­li­ches Objekt betrach­tet zu wer­den. Vie­le obdach­lo­se Men­schen lehn­ten die Zäh­lung ab, ist man sich bei den Wohnungslosenvertreter*innen sicher – »mit guten Argu­men­ten«. »Die, die die Zäh­lung unbe­dingt woll­ten, haben jetzt Zeit, dar­über nach­zu­den­ken, was an ihren Kon­zep­ten und Ange­bo­ten falsch sein könn­te«, schiebt man etwas ver­är­gert hinterher.

Ganz so ein­fach ist es nicht. Das Vor­ha­ben, Woh­nungs- und Obdach­lo­sig­keit in Ber­lin zu been­den, wur­de in den ver­gan­ge­nen Jah­ren vor allem von Sozi­al­se­na­to­rin Elke Brei­ten­bach und ihrer Nach­fol­ge­rin Kat­ja Kip­ping (bei­de Lin­ke) als prio­ri­tär erach­tet. Dass Housing First – also bedin­gungs­los eine Woh­nung zur Ver­fü­gung gestellt zu bekom­men – das Kon­zept der Stun­de ist, haben vie­le Sozialpolitiker*innen, Sozialarbeiter*innen und Aktivist*innen sowie­so erkannt. Die Gesamt­städ­ti­sche Steue­rung zur Unter­brin­gung und auch Housing First in Ber­lin zeu­gen davon.

Zugleich sieht es auf der prak­ti­schen Ebe­ne oft ganz anders aus. Erin­nert sei an die unsi­che­re Lage des selbst­or­ga­ni­sier­ten, nur durch Beset­zung erkämpf­ten Wohn­pro­jekts obdach­lo­ser Men­schen an der Haber­saath­stra­ße in Mit­te, die prak­tisch nicht vor­han­de­ne offe­ne Stra­ßen­so­zi­al­ar­beit in Neu­kölln oder die Räu­mung von Obdach­lo­sen in Lich­ten­berg. Es klafft eine rie­si­ge Lücke zwi­schen Anspruch und Umset­zung, und dar­auf hin­zu­wei­sen, ist das gute Recht Betrof­fe­ner. Genau­so gibt es auf bei­den Sei­ten Men­schen, für die es ein guter, ers­ter Schritt ist, »ins Gespräch« zu kom­men. Aber es reicht poli­tisch nicht aus. Betrof­fe­ne brau­chen kon­kre­te Unter­stüt­zung und auch Schutz, wie man ange­sichts der Angrif­fe auf Obdach­lo­se sieht.