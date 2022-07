Wird die Monsterwelle für den Herbst nur herbeigeredet oder doch sportlich bewältigt? Foto: dpa/Miguel Sacramento

Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor einer »katastrophalen« Corona-Entwicklung – wenn keine neuen Maßnahmen beschlossen werden. Katastrophal, darunter geht es nicht. Während die Bundesregierung (und damit alle ihre Minister) es für ausreichend hält, dass der Plan für den Herbst erst Ende September konkreter gemacht wird und von vielen Seiten neue Lockdowns und Schulschließungen ausgeschlossen werden, macht Lauterbauch auf Sommerloch-Alarm. Und ignoriert in seiner Argumentation von der Überlastung der Intensivstationen wegen ausfallenden Personals völlig, dass die Beschäftigten in Krankenhäusern schon jetzt wegen eigener Infektionen und Folgen nicht einsatzfähig sind. Dass der Pandemiebonus für viele Pflegekräfte nur ein schwacher Trost war angesichts dauernder Überlastung und dass weiterhin nicht wenige in der Berufsgruppe sich ausgebrannt fühlen und über einen Ausstieg nachdenken – geschenkt.

Hier gibt es ein Dauerproblem, das in das Ressort des Ministers fällt. Aber der SPD-Politiker malt lieber das Schreckensszenario eines Herbstes »ohne Masken, ohne alles« in bunten Farben aus. Um dann abzuwiegeln, dass die Maßnahmen ja in Vorbereitung seien, in vertraulichen Verhandlungen etwa mit dem FDP-geführten Justizministerium. Damit niemand auf die Idee kommt, hier vertrödelt einer die Zeit. Der Gesundheitsminister hat damit seinem Ruf als Kommunikations-Kamikaze eine weitere unrühmliche Episode hinzugefügt. Was die Stärkung der Pflege betrifft, sollte er sich an den Universitätskliniken in seinem Heimat-Bundesland Nordrhein-Westfalen umhören. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort haben nach ihrem erfolgreichen Streik für einen Entlastungstarifvertrag bestimmt noch ein paar weitere Ideen. Etwas mehr Einsatz bei diesem Thema wäre wertvoller als Gefälligkeitsbesuche bei US-Impfstoffherstellern.