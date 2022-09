Liz Truss verlässt die Downing Street 10 in Westminster, um an ihrer ersten Fragestunde mit dem Premierminister im Parlamentsgebäude teilzunehmen. Foto: PA Wire/dpa/Stefan Rousseau

Mit lautem Applaus wurde Liz Truss begrüßt, als sie kurz vor zwölf Uhr die Kammer betrat und sich den Weg zu ihrem Sitz auf den grünen Bänken bahnte. Am Mittwoch hatte die frisch gebackene Premierministerin ihren ersten Auftritt im Unterhaus, und er begann gleich mit Prime Minister’s Questions. An dieser allwöchentlichen Fragestunde müssen sich die Regierungschefs jeweils den rhetorischen Angriffen der Opposition erwehren und – im besten Fall – eine gewisse rhetorische Schlagfertigkeit an den Tag legen. Das war noch nie Truss’ Stärke, aber sie dürfte mit ihrer Performance zufrieden sein. Auf jeden Fall trat sie überzeugender auf, als es viele erwartet hatten. Es gab manche heiteren Momente, etwa als ihre Vorgängerin Theresa May fragte, warum eigentlich alle drei weiblichen Premierminister, die Großbritannien bislang gehabt hat, Tories sind. »Ja, und warum kommen eigentlich alle Labour-Vorsitzenden aus Nord-London?«, legte Truss nach – sehr zur Freude ihrer Parteikollegen, die in schallendes Gelächter ausbrachen.

Abgesehen davon ging es gleich ans Eingemachte. Alles drehte sich um die Krise der astronomischen Energiepreise. Truss hat bereits durchblicken lassen, dass sie bald ein dickes Rettungspaket vorstellen wird – aber die Frage ist, wie sie das bezahlen wird. »Wird die Regierung den Energiekonzernen eine Übergewinnsteuer auferlegen?«, wollte Oppositionschef Keir Starmer wissen. Und Truss sagte klipp und klar: »Nein, das werde ich nicht.« Sie bevorzuge eine Strategie, die auf Steuersenkungen setze, um Investitionen anzulocken und so die Wirtschaft anzukurbeln. Den detaillierten Plan wird sie erst am Donnerstag präsentieren. Aber bereits jetzt wird deutlich, von welcher Flanke her sie von der Opposition angegriffen wird.

Wenige Stunden zuvor hatte Truss ihre erste Kabinettssitzung geleitet. Die Truss-Regierung ist überaus divers: Keines der vier großen Staatsämter – also Premier- sowie Finanz-, Innen- und Außenministerium – wird von einem weißen Mann besetzt. So etwas hat es in der Geschichte Großbritanniens noch nie gegeben. Und es zeigt, wie sehr die konservative Partei im vergangenen Jahrzehnt die Förderung von Frauen und Vertretern von ethnischen Minderheiten zu einer Priorität gemacht hat.

In politischer Hinsicht ist das Kabinett jedoch einheitlich: Praktisch alle zählen zum rechten Flügel der Tory-Partei. Sie befürworten eine deregulierte Wirtschaft, sind in sozialen Fragen konservativ und setzen sich für einen harten Brexit ein. Finanzminister Kwasi Kwarteng ist seit vielen Jahren libertärer Weggenosse von Liz Truss. Wie seiner Chefin schwebt ihm Großbritannien als Niedrigsteuer-Insel vor, befreit von »unangebrachter Regulierung«, wie er kürzlich schrieb.

Innenministerin Suella Braverman vertritt eine noch härtere Politik als ihre Vorgängerin Priti Patel. Sie hat besonders irreguläre Migranten im Visier sowie Aktivisten und Protestierende. Für ihre Ziele will sie sogar aus der Europäischen Konvention für Menschenrechte austreten – dies sei »eine nationale Priorität«, sagte sie. Außenminister James Cleverly, ein entschiedener EU-Skeptiker, ist formal verantwortlich für die Brexit-Politik. Allerdings sagen Insider, dass Truss ihren langjährigen Vertrauten in dieses Amt hob, um selbst die Kontrolle über die Beziehungen zur EU zu behalten. Es ist denn auch keine Entspannung im Verhältnis zu Brüssel zu erwarten.

Das Kabinett mit Loyalisten zu besetzen, birgt jedoch Gefahren für die neue Premierministerin. Insbesondere hat sie den Anhängern ihres Rivalen ums höchste Amt, Rishi Sunak, die kalte Schulter gezeigt – die britische Presse spricht von einer »Säuberung« der Sunak-Unterstützer. Sich mit den eigenen Fans zu umgeben, würde Sinn ergeben, wenn Truss auf die überwältigende Unterstützung ihrer Fraktion und der Parteigänger zählen könnte. Aber das ist nicht der Fall: Die meisten Tory-Abgeordneten hätten Sunak als Premierminister bevorzugt, und mit 57 Prozent der Stimmen der Tory-Basis fiel der Sieg von Truss weniger deutlich aus als erwartet.

Noch wetzen ihre parteiinternen Gegner keine Messer, aber sie halten immerhin ihre Schleifsteine griffbereit. Zu ihren potenziellen Widersachern gehören nicht nur Sunak und seine Unterstützer, sondern auch neuere Tory-Abgeordnete aus Nordengland, die sich mehr Investitionen in ihrem Landesteil erhofft hatten. Der regionale Ausgleich zwischen Nord- und Südengland war eines der wichtigsten Versprechen im Wahlkampf 2019. Truss’ Abneigung gegen staatliche Intervention, so fürchten diese Kollegen, wird diese Pläne begraben. »Ich befürchte, dass Liz die ganze Ausgleichsagenda über Bord werfen wird, und dann wird meine Karriere beendet sein«, sagte einer.