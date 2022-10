BB30 - Warum schweigen die Lämmer? Rainer Mausfeld analysiert, wie im kapitalistischen System die Profitinteressen einer Minderheit geschützt werden sollen vor den Ansprüchen der Mehrheit Bücherberge

Wie im kapitalistischen System, indem wir leben, die Profitinteressen einer Minderheit geschützt werden sollen vor den Ansprüchen der Mehrheit, das analysiert Rainer Mausfeld in seinem Buch »Warum schweigen die Lämmer?« Wobei er als Psychologieprofessor immer mit einbezieht, wie diese Tatsache von uns im »Kopf« verarbeitet wird, in welchem Dilemma wir uns dabei befinden. Zum Thema Propaganda wurde, vor allem in den USA, schon lange geforscht. Wie Mausfeld Techniken der Manipulation im Einzelnen durchschaubar macht, nennt Irmtraud Gutschke im Podcast auf dasnd.de/buecherberge, ist »Nahrung für das Immunsystem«.

Rainer Mausfeld: Warum schweigen die Lämmer? Wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstören. Westend Verlag, 319 S., br., 15 €