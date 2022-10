Alex Jones sieht sich mit erheblichen Schadenersatzforderungen konfrontiert. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Verschwörungstheoretiker in den USA verurteilt

Waterbury. Der US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones muss wegen seiner falschen Behauptungen zu einem Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule 965 Millionen US-Dollar an Hinterbliebene zahlen. Das entschied ein Gericht im US-Bundesstaat Connecticut, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal in Waterbury berichteten. Der Gründer der rechten Webseite »Infowars« hatte über Jahre behauptet, dass der Amoklauf im Dezember 2012 von Schauspielern inszeniert worden sei. Ein 20-Jähriger hatte in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut an der Ostküste 20 Schulkinder und sechs Lehrer erschossen. Die Klage war von Angehörigen von fünf Kindern und drei Lehrern eingereicht worden, die bei dem Massaker getötet wurden, sowie von einem FBI-Agenten, der zu den Ersthelfern am Tatort gehörte. dpa/nd