Acht Milliarden Menschen leben nun auf der Erde. Foto: dpa/AP/Rajanish Kakade

Willkommen, du achtmilliardster Erdenbürger, wo auch immer du das Licht der Welt erblickt hast! Freu dich, denn du wirst schon sehnlichst erwartet – von deinen Eltern, deinen künftigen Freunden und Weggefährten, sogar von der ganzen Welt, die auf neue Ideen wartet. Und lass dir nur nicht einreden, dass es schon viel zu viele Menschen gibt, dass die letzte Generation schon vor dir gelebt hat.

Aber du hast auch allen Grund, dein Erscheinen mit lautem Geschrei anzukündigen. Es ist furchtbar ungerecht, dass deine Zukunft, ja deine Lebenserwartung, mit davon abhängt, ob du in einer armen oder reichen Familie, einem armen oder reichen Land zur Welt gekommen bist. Es ist furchtbar ungerecht, dass du in eine Welt geboren wirst, in der sich Erwachsene gegenseitig bekriegen oder andere unterdrücken, um ihre Ziele zu erreichen. Und dass du noch viel schlimmere Naturkatastrophen erleben wirst als die, die den Klimawandel-Schlamassel verursacht haben.

Willkommen, du achtmilliardster Erdenbürger. Wir bürden dir ganz schön was auf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du es besser machen wirst als wir.