Der Angeklagte der "NSU 2.0" Drohschreiben sitzt mit Handschellen gefesselt auf der Anklagebank. Foto: dpa | Boris Roessler

Frankfurt am Main. Wegen zahlreicher Drohschreiben an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ist ein 54-Jähriger vom Landgericht Frankfurt am Main zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach Alexander M. am Donnerstag unter anderem der Bedrohung und Beleidigung schuldig. Zudem erging das Urteil wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, Androhung von Straftaten und Nötigung.

Die Nachrichten waren mit »NSU 2.0« unterschrieben. Sie wurden zwischen August 2018 und März 2021 per E-Mail, SMS oder Fax verschickt und waren unter anderem an Politikerinnen, Anwälte und Journalisten gerichtet, die meisten von ihnen Frauen. Lange Zeit stand in dem Fall die hessische Polizei selbst unter Verdacht. AFP/nd