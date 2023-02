Unidentifizierte Flugobjekte beschäftigen das Pentagon seit Jahrzehnten. Foto: dpa-Bildfunk

Was geht hier vor sich? Nach dem China-Ballon wimmelt es nicht nur im Luftraum der Vereinigten Staaten auf einmal nur so vor rätselhaften Flugobjekten. Drei weitere hat die US-Luftwaffe mittlerweile vom Himmel geholt, darunter sollen auch ein fliegender Zylinder und ein Achteck gewesen sein. Bizarr. Bei Pekings kugeligem Aufklärer herrschte wenigstens Klarheit über die Herkunft und es gab eine plausible Annahme zum Verwendungszweck – auch wenn Washington eigentlich nicht in der Position ist, Freund oder Feind Spionage anzukreiden. Es überrascht wenig, dass China nun ein US-Ufo ausgemacht hat und Gleichstand herstellen will.

Die vagen Meldungen über weitere nicht identifizierte Luftobjekte lassen Raum für Spekulationen. Die Beobachtungen erinnern an Phasen der Hysterie zu Beginn der Raumfahrtära im vorherigen Kalten Krieg. Doch selbst Nordamerikas Luftverteidigung will ausdrücklich keine Möglichkeit ausschließen. Sollten demnächst fliegende Untertassen auftauchen, wird auf die besser nicht gefeuert. Angesichts des Konfrontationskurses der Großmächte kann die Menschheit Hilfe von außen gut gebrauchen. Wir sind (hoffentlich) nicht allein!