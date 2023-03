Der Traum der Anrainer*innen: wieder Autos auf der Friedrichstraße Foto: dpa/Monika Skolimowska

Die Abwehrhaltung der Anrainer*innen der Friedrichstraße gegenüber der neuen Fußgängerzone ist für Außenstehende schwer nachzuvollziehen. Womöglich ist die Kritik an mangelnder Partizipation gerechtfertigt: Reichen drei Treffen, um von Beteiligung zu sprechen? Hätte der Senat aktiver auf die Betroffenen zugehen können? Vielleicht.

Allerdings war bei der Veranstaltung des Bündnisses »Rettet die Friedrichstraße« am Mittwoch auch kein konstruktiver Vorschlag zu hören, wie die Straße alternativ gestaltet werden sollte. Wenn immer wieder betont wird, man habe nichts gegen Fußgängerzonen, sondern nur gegen die Vorgehensweise, muss es für den Fall einer echten Bürger*innenbeteiligung auch eine Idee geben, die man selbst einbringt. Welche konkreten Straßen(abschnitte) sollten denn anstelle von Friedrich- und Charlottenstraße Fußgänger*innen und Radfahrenden vorbehalten sein? Stattdessen wurde immer nur erklärt, was man nicht will: keine Sperrung für Autos, keine rot-weiße Absperrung.

Nun ist es aber so, dass Berlin bis 2045 klimaneutral sein will (an diesem Wochenende entscheidet sich, ob vielleicht sogar schon 2030), was mit dem aktuellen Autoverkehr nicht funktionieren wird. Wir brauchen eine Mobilitätswende und dazu gehören auch autofreie Straßen. Sicher kann man darüber streiten, ob es die Friedrichstraße sein muss oder nicht eher Unter den Linden in Frage käme. Auch über die ästhetische Gestaltung lässt sich diskutieren.

Wenn aber alle Argumente darauf hinauslaufen, dass Kund*innen ausbleiben, weil Kund*innen nun mal Auto fahren, dann würde ein Partizipationsprozess mit einer Mehrheit dieses Bündnisses wohl zu genau jenem Schluss kommen: Wir wollen gar keine autofreie Straße in Berlin – nirgendwo. Genau das ist angesichts der Klimakrise aber keine Lösung. Zukünftig kann nun mal nicht mehr jeder einzelne Hotelgast mit seinem eigenem Wagen anreisen. Egal wie hochpreisig das Hotel ist, die Leute müssen sich daran gewöhnen, den Nahverkehr zu nutzen.