Gute Laune nach 30 Stunden Ampel-Happening im Kanzleramt Foto: dpa/Michael Kappeler

Sonntag, 18 Uhr, Kanzleramt

Olaf: Alle da? Türen zu? Handys aus? Also dann: Machen wir uns zwei schöne Tage.

Annalena: Tagesordnung?

Christian: Was heißt hier Tagesordnung, Freunde? Es gibt nur einen Punkt: chillen und gute Laune.

Lars: Genau, ich hab es auch so satt, ständig diese Konflikte vorzutäuschen.

Robert: Die lauern da draußen doch nur auf irgendeinen Stress bei uns.

Christian: Hört doch mal auf mit der blöden Politik. Ich will jetzt 30 Stunden Spaß. Wollen wir eine Serie gucken?

Kevin: House of Cards?

Olaf: Diesen Intrigantenquatsch? Ist doch völlig unrealistisch.

Robert: Ich bin ja für Quiz.

Christian: Kommt nicht irgendwo was Nettes, Harmonisches? Rosamunde Pilcher?

Ricarda: Bitte keine Geschmacksverirrung!

Lars: Olaf, sprich doch mal ein Machtwort!

Olaf: Kinder, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, wir hängen gemütlich ab und retten nach zwei Tagen die Welt.

Volker: Machen wir dann ja auch, und zwar mit sehr guten Ergebnissen.

Olaf: Mit sehr, sehr guten Ergebnissen, das kann man jetzt schon sagen.

Kevin: Soll ich das gleich mal tweeten?

Robert: Lass die bis übermorgen warten.

Sonntag, 23 Uhr:

Ricarda: Ob die Presse sich Sorgen macht?

Christian: Soll sie doch. Ich will Chips.

Omid: Also ich leg mich jetzt hin.

Olaf: Ich auch. Aber lasst das Licht an, wir haben ja Krisensitzung.

Montag, 14 Uhr:

Olaf: Sind schon alle wach? Tut mir leid, aber wir haben diesen Termin in Rotterdam, den konnten wir nicht mehr absagen.

Christian: Muss das wirklich sein?

Annalena: Also etwas Abwechslung …

Volker: Abwechslung braucht niemand.

Olaf: Los, wir müssen. Nicht vergessen: Immer mal gähnen. Und Augenringe anmalen.

Dienstag, 19.30 Uhr:

Olaf: So, Leute, ich glaube, länger können wir die Sache nicht hinauszögern. Die »Tagesschau« wartet.

Kevin: Können wir nicht noch einen Tag?

Robert: Geht nicht, ich bin morgen zum Grünkohlessen verabredet.

Lars: Und was erzählen wir der Presse?

Annalena: Wie immer: harte, aber konstruktive Gespräche, blablabla.

Olaf: Und dass wir sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt haben.

Omid: Aber es muss doch nach Konflikt und Drama aussehen.

Ricarda: Deshalb kriegt Volker einen Sack voll Autobahnprojekte. Sagen wir 144.

Volker: Aber nur, wenn Robert daneben kilometerlang Solarparks baut.

Christian: Warum kann es nicht immer so schön sein?

Robert: Heul nicht. Wir gehen jetzt da raus und sind wieder die harten Hunde.

Olaf: Das ist alles so unerfreulich. Wo wir uns doch eigentlich so gut verstehen.

Robert: Wenn wir es nicht mehr aushalten, machen wir wieder Koalitionsausschuss.

Christian: Ach, Robert.

Robert: Ach, Christian.