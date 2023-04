Ex-Präsidentin Dilma Rousseff, neue Chefin der Entwicklungsbank NDB, nahm den aktuellen Staatschef Lula da Silva bei seiner Ankunft in China in Empfang. Foto: Ricardo Stuckert/Palacio Planalto/dpa

Das Geld regiert und gestaltet die Welt. Die Brics-Staaten wollen sich deshalb Stück für Stück von der Dominanz des US-Dollars lösen und von Weltbank und IWF als Machtmitteln der USA und des Westens emanzipieren. Ein wichtiges Instrument dafür sollte die 2014 gegründete New Development Bank (NDB) werden, die sich der Förderung von Infrastruktur und Projekten zur nachhaltigen Entwicklung in den Partnerländern verschrieben hat und nicht zufällig in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Schanghai residiert. China ist der finanzstärkste Anteilseigner und verfolgt als Kreditgeber des Globalen Südens auch sein geopolitisches Konzept der Neuen Seidenstraße als Netzwerk des globalen Handels. Doch NDB blieb hinter den Erwartungen zurück.

Nach dem Machtwechsel in Brasilien ist das Land als wichtiger Brics-Akteur zurück. Brasilien stellt nun auch mit Ex-Präsidentin Dilma Rousseff die neue Chefin der Bank – eine politische Demonstration. An ihrer Amtseinführung in Schanghai nahm Präsident Lula da Silva teil, der der Volksrepublik derzeit einen Staatsbesuch abstattet und vehement für die Entdollarisierung von Handelsbeziehungen eintritt.