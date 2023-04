Das UN-Flüchtlingshilfswerk würdigte Angela Merkels Umgang mit syrischen Geflüchteten; in der eigenen Partei wird sie dafür angefeindet. Foto: dpa/Stefan Wermuth

Seit Montag ist Angela Merkel um eine Trophäe reicher. Nach etlichen Preisen und Ehrendoktorhüten wollte ihr der Bundespräsident am Abend den höchsten deutschen Orden verleihen. »Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung« – das klingt in seiner Gestelztheit wie von Loriot erfunden, und gerade Angela Merkel, die aus einem Land stammt, das mit der Dekorierung verdienter Persönlichkeiten nicht geizte, dürfte etwas merkwürdig berührt sein.

Es ist eine längst aus der Zeit gefallene Tradition, Politiker dafür auszuzeichnen, dass sie ihre Arbeit gemacht haben. Eine kritische Bestandsaufnahme wäre angebrachter. Die Gründe der Kritik ausgerechnet aus der CDU am Orden für Merkel sind allerdings andere. Leute wie Parteivize Carsten Linnemann aus dem neokonservativen Tross des Friedrich Merz werfen Merkel vor, die deutschen Grenzen gegen Flüchtlinge »nicht geschützt«, überhaupt Gesprächskontakte zu Wladimir Putin unterhalten und – gerade Hauptthema des Gezeters – den Atomausstieg eingeleitet zu haben. Hier werden nicht nur alte Gefechte neu entfacht, hier wird eine Partei nach rechts gerückt. Die Merz-CDU rechnet mit Merkel ab.