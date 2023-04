Schädliche Blechlawine

Mit weniger Autos auf den Straßen würde die Lebensqualität steigen. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Freiheit, sich mit dem Auto zu bewegen, wie es einem beliebt, wird in Deutschland gerne hochgehalten. Höher noch als in vielen anderen Ländern. Gesellschaftlich betrachtet ist dieser Hedonismus längst nicht so unbedenklich, wie er auf den ersten Blick scheint. Seine Nebenwirkungen werden oft ausgeblendet. Zwar wurde das Gesundheitsrisiko durch eine hohe Feinstaubbelastung inzwischen erkannt, aber auch Verkehrslärm macht massiv krank, wie eine Studie jetzt aufzeigt.

Das Umweltbundesamt hat daraufhin eine Reihe von Vorschlägen gemacht, um den Lärm zu drosseln: innerorts langsamer fahren, mehr Lärmschutz an Bahnstrecken und ein Nachtflugverbot etwa. Alles sinnvolle Sofortmaßnahmen; aber es braucht auch weitergehende Überlegungen, wie Mobilität anders gestaltet werden kann. Ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr könnte bei der Reduzierung des Straßenverkehrs einen wichtigen Beitrag leisten. Besonders in den Städten, wo sich der Verkehr ballt, würde dies eine neue Lebensqualität schaffen. Es braucht einen solchen Aufbruch. Denn so, wie sich der Verkehr derzeit gestaltet, ist er nicht zukunftsfähig.