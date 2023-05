Nur ein Pflegereförmchen

Ein bisschen mehr Geld, ein bisschen weniger Bürokratie – wahrlich keine große Reform Foto: IMAGO / Steinach

Als »Perle unseres Sozialstaates« bezeichnete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Pflegeversicherung in der abschließenden Reform-Debatte am Freitag im Bundestag. Er dankte dabei auch allen pflegenden Angehörigen und Ehrenamtler*innen. Von Dank und Lob kann man sich jedoch nichts kaufen und die Arbeit wird auch nicht weniger. Der aktuelle eklatante Mangel wird möglicherweise ein bisschen besser verwaltet werden, das ändert aber nichts am grundsätzlichen Konstruktionsfehler der Pflegeversicherung, in die Arbeitnehmer*innen doppelt so viel einzahlen wie Arbeitgeber, anders als bei allen anderen Sozialversicherungen.

Zum 1. Juli 2023 soll nun der Pflegebeitrag auf 3,4 Prozent des sozialversicherungspflichtigen Einkommens angehoben werden, der Arbeitgeberanteil auf 1,7 Prozent. Die erwarteten Mehreinnahmen von rund 6,6 Milliarden Euro pro Jahr kommen also zum großen Teil aus der Tasche der arbeitenden Bevölkerung, die selbst schon den Großteil der Versorgung von Angehörigen erbringt.

In Zeiten von eklatantem Personalmangel in der Pflege und angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten, einen zumutbaren Heimplatz oder gute häusliche Pflege zu finden, wird diese Belastung eher noch zunehmen. Nach Schätzungen fehlen bereits jetzt 100 000 Pflegekräfte. Zwar sind dem Gesetz zuletzt noch Entlastungen für pflegende Angehörige hinzugefügt worden, die 4,5 Prozent Erhöhung des Pflegegeldes liegen aber weit unterhalb der Inflationsgrenze.

In der Bundestagsdebatte gab Lauterbach zu, dass es bei dieser Reform hauptsächlich um die Liquiditätssicherung der Pflegeversicherung ginge. Er versprach eine größere Reform, die die Pflegenden langfristig und grundsätzlicher unterstützen werde. Die Hoffnung stirbt also zuletzt. Als »Perle« werden ja auch die bezeichnet, die die Drecksarbeit machen.