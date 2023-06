Mit Wasser haushalten

Nicht nur in der Hasenheide, auch beispielsweise im Volkspark Friedrichshain ist Dürre Foto: dpa | Christophe Gateau

Von der Dissonanz zwischen dem Erforderlichen und dem, was tatsächlich passiert, können Klimaaktivisten ein Lied singen. So sehr mir die religiöse Protestästhetik der Letzten Generation zuwider ist, wenn sich Menschen im unbegründeten Vertrauen auf die Beißhemmung von Autofahrern vor diesen ankleben, so sehr kann ich ihre Verzweiflung verstehen. Es übersteigt durchaus das Begreifliche, dass die Konsequenzen des »Weiter so« bekannt sind, aber keine adäquaten Maßnahmen ergriffen werden.

Im Sommer bekommen wir einen Vorgeschmack auf das, was uns bevorsteht. Es gibt mehr Todesfälle durch die Hitzewellen, und Städte wie Berlin heizen sich bis ins Unerträgliche auf. Auch das städtische Grün bietet immer seltener Schutz und Abkühlung für die umliegenden dicht bebauten Wohngebiete. Entweder wird es durch ein Bauvorhaben infrage gestellt oder es verdorrt. Gleichzeitig soll der Vergnügungspark Tropical Island in Brandenburg erweitert werden und Tesla verbraucht in Grünheide mehr Wasser als der Region guttut. Aber wie Elon Musk vor zwei Jahren schon lachend erklärte: »Lächerlich! Diese Region hat so viel Wasser.«

Unter Wassermangel leidet auch die Hasenheide in Berlin. Sie ist gleichzeitig ein gutes Beispiel dafür, was politisch schiefläuft. Gern würde man benutztes Wasser aus dem benachbarten Columbiabad zur Bewässerung des Volksparks verwenden. Doch ist das nicht möglich, weil es einem Besitzerwechsel von den landeseigenen Bäderbetrieben gleichkäme, was ein verwaltungsrechtliches Problem ergibt, das ohne Gesetzesänderung nicht zu lösen ist. Genauso wenig darf Niederschlagswasser von privaten Flächen für die Bewässerung im öffentlichen Straßenland verwendet werden.

Klar, das sind nur kleine Stellschrauben. Selbst wenn man sie richtig einstellt, ist der Job der Klimaaktivisten längst nicht getan. Sie zeigen aber, dass der Kampf gegen den Klimawandel oder die Anpassung an dessen Folgen nicht nur eine technische, sondern eben auch eine rechtliche Frage ist.