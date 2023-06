Konflikt im Nahen Osten: Factchecking? – Nein, danke!

Verbrannte Autos nach einem Angriff durch israelische Siedler auf das palästinensische Dorf Turmus Anja am 21.06.23. Foto: Ahmed Gharabli | AFP

Hunderte israelische Siedler stürmten am Mittwoch das Dorf Turmus Ajja nördlich Ramallahs, fackelten 40 Autos und mehrere Häuser ab. Ein 27-jähriger Palästinenser wurde getötet, andere durch Schüsse schwer verletzt. Die Attacken gelten als Antwort auf einen Anschlag nahe der illegalen Siedlung Eli, bei dem am Dienstag vier Israelis starben. Die Siedler hätten sich zurückgezogen, als das israelische Militär eingerückt sei, berichtet die Tagesschau zu den Siedlerangriffen, das ZDF meldet gar nichts dazu.

Wenige Minuten Recherche genügen, um Videos und Berichte von Anwesenden zu finden, die aussagen, die israelische Armee habe im Rücken der Siedler gestanden, den Angriffen zugeschaut, sogar selbst geschossen. Wer sich etwas mit den regelmäßigen Siedlerangriffen auskennt, weiß auch: das passiert jedes Mal. Manchmal tanzen Siedler und Soldaten danach gemeinsam, wie zuletzt in Huwara. Wäre es politisch gewollt, hätte die israelische Armee den Angriff in wenigen Minuten verhindern können; ist es aber nicht, war es nie. Leider muss immer wieder daran erinnert werden: Gute Recherche, rigoroses Factchecking; das geht sogar dann, wenn es das israelische Militär in ein schlechtes Licht rückt!