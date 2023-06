Zum Stand der Krise der nd.Genossenschaft

Foto: dpa

28.06.2023 +++ Neue Genoss*innen +++

Seit wir am letzten Wochenende die schwierige finanzielle Lage des »nd« öffentlich gemacht und um Unterstützung gebeten haben, erreicht uns Hilfe in verschiedenster Form. Unter anderem registrieren wir zahlreiche Neueintritte in die nd.Genossenschaft. Da Eintrittsanträge laut Statut zunächst vom Genossenschaftsvorstand geprüft werden müssen, dauert es ein paar Tage, bis die Eintritte wirksam sind und wir die entsprechenden Genossenschaftsanteile von je 500 Euro verbuchen bzw. einziehen können.

Am Mittwoch hat der Vorstand 23 neue Mitglieder bestätigt; Dutzende Anträge auf Mitgliedschaft warten noch auf Bearbeitung und werden demnächst geprüft. Damit haben wir fast 900 registrierte Mitglieder – faktisch ist die 900er-Schwelle bereits überschritten. Das ermutigt uns, die 1000 anzupeilen und möglichst schnell zu erreichen, denn wir können weitere Unterstützung gut gebrauchen.

Anträge auf Mitgliedschaft können Sie auf unserer Webseite unter nd-genossenschaft.de herunterladen. Übrigens: Genossenschaftsmitglieder, die es sich leisten können, können gern auch weitere Anteile zeichnen.

27.06.2023 +++ Wichtiges Korrektiv +++

»Ihr Lieben, @ndaktuell braucht unsere Unterstützung. Jede*r kann dazu einen kleineren oder größeren Beitrag leisten.« Das schreibt die Antikapitalistische Linke, eine Strömung in der Linkspartei, auf Twitter. Die AKL gehört zu den vielen, die uns in der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Lage helfen bzw. zur Unterstützung aufrufen. Sie tun das, weil im »nd« ihre Themen behandelt werden und weil sie hier zu Wort kommen.

Oder wie es nd-Kolumnist Olivier David (»Klassentreffen«) formuliert, weil das »nd« ein »wichtiges linkes Korrektiv in einer Medienlandschaft ist, die wie selbstverständlich immer wieder nach unten tritt … Das ›nd‹ will da nicht mitmachen.«

Das Aktionsbündnis Sand im Getriebe schreibt, das »nd« sei »wichtig für die Klimagerechtigkeitsbewegung. Ganz oft gilt buchstäblich für uns: Ohne Presse gibt es auf die Fresse! Wir brauchen unabhängige linke Medien!«

Und Ende Gelände, ein Bündnis für Klimagerechtigkeit, schreibt: »Du willst zum morgendlichen Tee/Kaffee eine linke Zeitung lesen? Dir ist eine vielfältige Presselandschaft wichtig? Dann ist eine Spende/Abo/Genossenschaftsanteil des @ndaktuell das Richtige!« Wir bedanken uns für die Unterstützung!

26.06.2023 +++ Viele neue Abos +++

Seit dem Wochenende informieren wir darüber, dass sich die nd.Genossenschaft in einer schwierigen Lage befindet und dringend Unterstützung braucht. Darauf reagierten schon viele Leserinnen und Leser. So wurden mehr als 250 neue nd-Abos abgeschlossen – viele Digitalabos, auch Wochenend-Abos und Daueraufträge für freiwilliges Bezahlen von Online-Texten. Andere Leser stockten ihr Abo auf.

Das ist ein ermutigender Anfang, für den wir uns bedanken. Wer ebenfalls ein Abonnement abschließen oder erweitern will, kann das über unseren Abo-Service tun. Auf unserer Webseite finden sich außerdem Informationen darüber, wie Sie für digitales Lesen einzelner Texte gelegentlich oder dauerhaft zahlen können, etwa durch eine freiwillige Zahlung.

All das hilft uns, die Krise zu überwinden. Wir informieren an dieser Stelle weiter über Hilfe fürs »nd« und unsere eigenen Bemühungen.