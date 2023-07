Der Mann, der in den Knast will

Jörg Alt blockiert im Oktober in München zusammen mit Aktivisten der Letzten Generation und Extinction Rebellion eine Straße. Foto: imago/Alexander Pohl

Jörg Alt beschwerte sich auch vor Gericht. Es war beim Prozessauftakt gegen einen der Menschen, die am 16. August vor dem Nürnberger Hauptbahnhof eine stark befahrene Straße blockiert hatten. Die Aktion war von den klimapolitischen Bewegungen Letzte Generation und Extinction Rebellion organisiert worden, und erstmals hatte Alt bei einer solchen Straßenblockade mitgemacht. Nun lautet seine Kritik: »Ich bin der Einzige der seinerzeit über 30 Verhafteten, der noch keinen Strafbefehl erhalten hat.« Alt fühlt sich als Jesuit bevorzugt behandelt.

Und das sei nicht das erste Mal, sagt der 61-Jährige. Bereits im Dezember 2021 sorgte er mit einer Aktion für Aufsehen. Damals öffnete er mit einem technischen Trick den Müllcontainer eines Supermarkts, um Lebensmittel herauszuholen, die noch genießbar sind, aber weggeschmissen werden. Viele Menschen containern ja mittlerweile. Das Besondere bei Alt war jedoch, dass er anschließend seine Straftat selbst anzeigte.

Im Mai 2022 stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Lebensmitteldiebstahls ein. »Weil die Beweislast nicht gut genug sei«, erzählt Alt. »Woraufhin ich gesagt habe: Dann liefere ich halt Daten nach. Ich sehe nicht ein, dass das gegen mich eingestellt wird, während anderswo weiter Leute dafür verurteilt werden.« Wie sehr sich der Gottesmann um eine strafrechtliche Verfolgung bemüht, hat schon was Komödiantisches.

Das Verfahren wurde also wiederaufgenommen, aber anschließend erneut eingestellt. Angeblich, weil der Schaden zu gering ist und kein öffentliches Interesse besteht. »Das ist lachhaft«, meint der Jesuit. »Denn gerade, weil öffentliches Interesse an meinem Fall besteht, wurde es eingestellt.« Alt will sogar extra darauf geachtet haben, dass die Lebensmittel einen Wert oberhalb der Schwelle zur Geringfügigkeit hatten und das Verfahren eigentlich nicht hätte eingestellt werden dürfen. »Die Staatsanwaltschaft wollte den Prozess nicht führen, um mir nicht die Bühne des Gerichtssaals zu geben«, glaubt der Aktivist.

Jörg Alt ist ein überzeugter Gesetzesbrecher geworden. Auf seiner Website ist im Lebenslauf zu lesen: »Seit 2021 Straftäter (schwerer Diebstahl, Nötigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr)«. Er legt es regelrecht darauf an, verurteilt zu werden. »Ich bin bereit, ins Gefängnis zu gehen, weil ich nicht einsehe, dass ich Strafbefehle von Spendengeldern bezahle. Als Ordensmann habe ich kein eigenes Einkommen.«

Das mag etwas unbedarft klingen, aber Alt ist durchaus ein erfahrener Stratege. Seit er 1981 nach seinem Abitur in der Pfalz den Jesuiten beitrat, war er über seine Ordenstätigkeit hinaus ziemlich umtriebig. Er arbeitete mit Geflüchteten und koordinierte eine länderübergreifende Kampagne gegen Landminen; später kümmerte er sich um Menschen, die ohne Aufenthaltstitel in Deutschland leben. Auch für eine Finanztransaktionssteuer, die das Netzwerk Attac vorgeschlagen hat, machte er Kampagnenarbeit. Nun ist seit einigen Jahren die Ökologie sein Schwerpunkt geworden, davon zeugen auch einige seiner Bücher, die er im Jahrestakt veröffentlicht. Jesuiten sind traditionell wissenschaftsorientiert.

Eigentlich sind sie auch gesetzestreu. Doch Alt wägt ab, und für ihn ist der zivile Ungehorsam notwendig. Wer sich mit dem Protestpriester darüber unterhält, erlebt einen Empörten, der die Zustände, in denen er lebt, nicht akzeptieren will. Er ist schon etwas ergraut, und die Haare werden weniger, aber er verhält sich manchmal noch immer wie ein aufmüpfiger Student. Als er bei seiner Arbeit mit Geflüchteten in Würzburg feststellte, dass sie Essenspakete statt Bargeld erhielten, legte er sich mit den Ordensoberen und der CSU an. »Ich wollte das System abschaffen«, sagt er.

Aber Alt ist nicht nur ein Mann der Tat, sondern auch ein akribischer Akademiker. Er untersuchte beispielsweise die Lebenswelt von Menschen ohne Aufenthaltstitel und schuf eine Datenbasis für sie, was ihm nachträglich einen Doktortitel in der Soziologie einbrachte, obwohl er Philosophie und Theologie studiert hatte. In seinem Profil auf der Internetplattform Twitter steht denn auch zuallererst »Sozialwissenschaftler«; »katholischer Priester« kommt erst an vierter Stelle. Dort zitiert er auch den US-amerikanischen Jesuiten Daniel Berrigan (1921-2016): »Some property has no right to exist« – manches Eigentum hat keine Daseinsberechtigung, das findet auch Jörg Alt.

Im selben Profil steht hinter seinem Namen nicht nur das übliche »SJ« der Jesuiten (Societas Jesu), sondern auch: »Gefährder«. Das komme daher, erklärt er, dass er im Oktober nach einer Teilnahme an einer Straßenblockade in München von der Polizei eine sogenannte Gefährderansprache erhalten habe. »Das ist in der Regel die letzte Verwarnung vor einem längeren Einsperren. Ich finde es charmant, als Gefährder bezeichnet zu werden, während die eigentlichen Gefährder weiter Subventionen und Dividenden kassieren.« Alt kritisiert, dass führende Akteure in der Wirtschaft vor allem an sich denken, anstatt notwendige Schritte einzuleiten, um den Klimawandel abzumildern.

Als die Letzte Generation und ihr Umfeld Ende April eine Woche lang immer wieder in Berlin den Verkehr blockierte, saß Alt mit auf der Straße. Nachdem die Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung im Dezember Hausdurchsuchungen in mehreren Bundesländern gegen die Bewegung bewirkt hatte, zeigte Alt sich wegen öffentlicher Unterstützung dieser Vereinigung erneut selbst an. Der Staatsschutz habe dazu Ermittlungen geführt, berichtet er, aber wieder führten sie nicht zu einer Anklage. Immerhin erhielt er wegen einer Blockade im Oktober in München einen Strafbefehl über 1200 Euro. Zusammen mit zwei anderen Betroffenen klagte er dagegen. Am 16. Mai änderte das Amtsgericht München die Strafe in zehn Tagessätze und legte Alts Tagessatz auf einen Euro fest. Die Verurteilten fechten das Urteil aber an, sie fordern einen Freispruch, weil sie ihren zivilen Ungehorsam nicht als Straftat betrachten.

Dieses Provozieren von Justizpossen hat bei Jörg Alt durchaus einen theologischen Hintergrund. Beim Jesuitenorden sei der Einsatz für den Glauben ebenso wichtig wie der Einsatz für Gerechtigkeit, erzählt er. 2008 habe es eine grundsätzliche Entscheidung bei den Jesuiten gegeben: »Da hat das weltweite Ordensparlament gesagt, dass es Situationen geben kann, in denen wissenschaftliche Analyse und Sozialarbeit nicht ausreichen, sondern gesellschaftspolitisches Engagement – sie nannten es ›Advocacy‹, Anwaltschaft im öffentlichen Raum – angebracht ist.« Sein bereits vier Jahrzehnte andauernder politischer Aktivismus gilt in Ordenskreisen nach wie vor als ungewohnt, aber offenbar hält ihn die Leitung für seriös und akzeptiert seinen zivilen Ungehorsam. »Das liegt aber auch daran«, erklärt Alt, »dass Jesuiten im globalen Süden der Letzten Generation und mir Beifall geklatscht haben. Sie haben gesagt: Bei uns ist der Klimawandel bereits eine Disruption des Alltags, und es wird höchste Zeit, dass die Menschen im Norden merken, was für Auswirkungen der auch für sie haben wird.«

Nach der Nürnberger Straßenblockade im August vor einem Jahr gab es eine Solidaritätserklärung von rund 40 Führungskräften des weltweiten Jesuitenordens. Wie sehr der Orden hinter seinem Möchtegern-Gefährder steht, zeigt sich auch am Nürnberger Ordenshaus, das sich seit 2021 gewandelt hat. Es ist kein Noviziat mehr – also eine Ausbildungsstätte für den Nachwuchs –, sondern ein »Zentrum für sozialökologische Transformation«, in dem Alt zusammen mit Brüdern und Geflüchteten wohnt.

Das Haus heißt jetzt Ukama und steht offen für zivilen Ungehorsam ein. Auf dem Internetauftritt des Hauses steht, die sozialökologische Transformation habe eine konstruktive und eine konflikthafte Seite. Sogar Papst Franziskus wird dafür herangezogen. Der ist ebenfalls Jesuit und hat postuliert, dass unser Wirtschaftssystem tötet. Deshalb reklamiert Jörg Alt den Begriff »Gegengewalt« für seine Straßenblockaden.

»Ukama« bedeutet in der afrikanischen Sprache Shona, die in Zimbabwe und Mosambik verbreitet ist, so viel wie: Verwandtschaft von allem mit allem. Die direkt am Nürnberger Stadtpark gelegene Villa steht nun für Gruppentreffen und Seminare zur Verfügung. Die Bibliothek im Seminarraum erlebt gerade einen Wandel: Der französische Star-Ökonom Thomas Piketty steht schon im Regal. Ein Teil der theologischen Werke wird zugunsten von wissenschaftlichen und politischen Büchern ausgetauscht.

Jörg Alt ist aber weiterhin auch in der Kirche aktiv und offenbar ein geschickter Netzwerker. Zur Nürnberger Straßenblockade präsentierte er nicht nur die Solidaritätserklärung der Jesuiten, sondern auch eine zweite, die von erstaunlich vielen kirchlichen Angestellten, Führungsfiguren und Laiengruppen vor allem aus Bayern unterzeichnet worden war. Sogar Umweltbeauftragte von katholischen Bistümern und Diözesen kritisierten dort unter Berufung auf den Weltklimarat die Bundesregierung und forderten »eine Agrarwende, Verkehrswende und Energiewende als erste Schritte eines gerechten sozial-ökologischen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft«. Sie hatten zwar »Bedenken, ob Straßenblockaden ein geeignetes Mittel des gesellschaftspolitischen Dialogs sind«, heißt es darin. Aber Demonstrationen, Publikationen, Petitionen und Diskussionen hätten nicht ausgereicht, meinen sie.

Für die Münchner Straßenblockade im Oktober entwickelte Alt zusammen mit dem Hannoveraner Theologen und Philosophie-Professor Jürgen Manemann sowie der Regensburger Theologie-Professorin Ute Leimgruber die Idee einer Solidaritätserklärung für Menschen, die im kirchlichen Bereich arbeiten: »Wir haben einen Text aufgesetzt und rumgeschickt und hatten dann ruckzuck über hundert Unterzeichner. Das waren Leute in Ordinarien und Pfarreien, aber auch Lehrstuhlinhaber.« Dieser Appell enthält einige brisante Stellen. So heißt es darin: »Ziviler Ungehorsam ist bis in die Gegenwart hinein Bestandteil christlicher Praxis, immer wieder neu inspiriert durch die Erinnerung an Prophet*innen und Jesus.«

Alt hat nicht vor, so bald mit seinem Aktivismus aufzuhören. Daniel Berrigan sei 25 Mal verhaftet worden, sagt er. »Und ich erst fünf Mal.« Der 2016 verstorbene US-amerikanische Jesuit war einer der bekannten Akteure in der Friedensbewegung, vor allem während des Vietnamkriegs. Zusammen mit Gleichgesinnten holte er einmal Akten aus einem Rekrutierungsbüro der Armee und verbrannte sie vor dem Haus. »Mit einer Gruppe ist er in ein Militärdepot eingedrungen und hat mit einem Hammer eine Rakete beschädigt«, erzählt Jörg Alt. »Ich war bei der Feier seines 85. Geburtstags. Es war nett, aber ich dachte: Das ist ja nichts für dich – du bist ja auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Er war halt einer, der gesagt hat: Es gibt genug Wissen, wir müssen was tun. Er war ein Mann der Tat.« Für Alt, der immer auch an der Wissenschaft festhält, ist er dennoch ein Vorbild geworden.