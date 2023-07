Überzeugungstäter

Foto: AFP/El 19 DIGITAL

Es war seine zweite Chance auf den Abgang ins Exil: Bereits im Februar hatte sich Bischof Rolando Álvarez geweigert, sich wie 222 andere politische Gefangene aus Nicaragua in einer Nacht- und Nebelaktion in die USA abschieben zu lassen. Tags darauf wurde er am 10. Februar wegen »Rebellion« und Aufstachelung zum Widerstand zu 26 Jahren Haft verurteilt und in Einzelhaft gebracht – ins berühmt-berüchtigte Gefängnis von La Modelo. Seitdem haben der Vatikan, die nicaraguanische Bischofskonferenz und andere internationale Akteure wie der brasilianische Präsident Luiz Inácio »Lula« da Silva versucht, sich für seine Freilassung einzusetzen. Diese Woche versuchte der Vatikan sein Glück, doch die Verhandlungen zwischen der sandinistischen Regierung und einem Gesandten des Vatikans sind gescheitert. Laut diplomatischen und kirchlichen Quellen, die den Gesprächen nahestehen, lehnte der Ordensmann die Bedingungen für die Ausreise aus dem Land und die Übersiedlung ins Exil nach Rom ab.

Der 56-jährige Bischof von Matagalpa fordert unter anderem seine bedingungslose Freilassung, ebenso wie die der anderen inhaftierten und vom Regime verurteilten Priester. Das wird von Präsident Daniel Ortega abgelehnt, der mit seiner Frau und Vizepräsidentin Rosario Murillo Nicaragua autokratisch regiert.

Ausgehend von Protesten gegen eine Rentenreform im April 2018, entwickelten sich in Nicaragua in jenem Jahr gewalttätige Auseinandersetzungen, bei denen laut Menschenrechtsorganisationen über 500 Zivilist*innen ums Leben kamen. Neben dem inzwischen exilierten Weihbischof von Managua Silvio Baez wurde Álvarez zu einem Sprachrohr der Dissident*innen. »Heiliger Gott. So viel Tod, so viel Schmerz. Stoppt diese Barbarei«, schrieb er im Juli 2018 auf Twitter.

Warum er auch die zweite Chance auf einen Abgang ins Exil ausschlug, erklärte der mit ihm befreundete honduranische Bischof José Antonio Canales auf seiner Facebook-Seite: Bischof Álvarez »will Nicaragua nicht verlassen«. Er wolle »frei sein, bedingungslos, in seinem Land«. Martin Ling