Vorweihnachtliche Genusstour nach Hamburg

Eine Tour mit dem St.-Pauli-Nachtwächter verspricht viel Spaß. Foto: Enzocomedy

Wie ist das bei Ihnen mit Weihnachtsgeschenken? Ein Fresskorb? Socken für ihn oder ein Haushaltsgerät für sie? Oder ein »Stehrumchen«, das entweder sofort im Schrank verschwindet oder gleich weiterverschenkt wird? Wenn es Ihnen genauso geht wie den meisten, die schon mehr als drei Jahrzehnte auf dem Buckel haben und demnach alles an materiellen Dingen, die man braucht oder auch nicht, dann wäre das vielleicht für Sie ein wundervolles, unvergessliches und besonderes Geschenk an sich selbst oder Ihre Lieben: eine vorweihnachtliche Genussreise nach Hamburg mit Besuch eines Konzerts in der Elbphilharmonie!

Am 4. Dezember geht es in Berlin am Vormittag mit dem Bus los. In Hamburg können Sie sich in ihrem Hotelzimmer ein wenig ausruhen oder auch einen ersten Spaziergang zum Hafen oder zu den Landungsbrücken unternehmen, denn vom Hotel sind es nur wenige Schritte dorthin. Um 17 Uhr holt uns ein Hamburger Original, der St.-Pauli-Nachtwächter im Hotel ab und nimmt uns mit auf einen unterhaltsamen Streifzug durch das berühmteste Stadtviertel Hamburgs. Mit viel Witz und Seemannscharme erzählt er, wie zwischen Millerntor und Altona das größte Amüsier- und Rotlichtviertel Europas entstand. Auf der alten »Matrosenroute« geht es von den Anlegern der Elbe zur weltbekannten Reeperbahn. Freuen Sie sich auf Anekdoten zur »Großen Freiheit«, zum alten Theater am Spielbudenplatz und zur Davidwache. Der Spaziergang endet mit einem Abendessen in einem ausgewählten Fischrestaurant an den Landungsbrücken.

Am nächsten Morgen geht es auf eine große Stadtrundfahrt entlang der Hamburger Sehenswürdigkeiten. Dabei bekommen Sie auch einen Eindruck von den verschiedenen Weihnachtsmärkten der Hansestadt und machen hier und da Stopps. Die Tour endet auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte Hamburgs, dem Historischen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Er wird bereits seit über zehn Jahren vom Roncalli-Zirkusdirektor Bernhard Paul organisiert. Kitsch und Co. haben hier Hausverbot, stattdessen gibt es Raritäten aus der Sammlung Pauls, zum Beispiel eine historische Jahrmarktsorgel, Verkaufswagen der Jahrhundertwende, ein Wiener Kaffeehaus im Jugendstil, ein Oldtimerkarussell aus den 1920ern sowie aufwändige Dekorationen. Der Nachmittag steht für eigene Erkundungen oder Weihnachtseinkäufe zur Verfügung oder der Bus bringt Sie wieder ins Hotel.

16.45 Uhr sollten Sie aber bereit sein für den Höhepunkt des Tages, den Besuch der Elbphilharmonie. Vor dem Konzert genießen Sie noch ein frühes Abendessen in einem schicken Restaurant mit Blick auf den Hafen, bevor wir gemeinsam den kurzen Weg zu Fuß ins Konzerthaus gehen. Dort bleibt Zeit, sich das Gebäude, das auf dem Sockel des ehemaligen Kaispeichers errichtet wurde, anzuschauen und von der Aussichtsplattform aufs abendliche Hamburg zu blicken.

Um 20 Uhr beginnt das Konzert im großen Saal. Genießen Sie festliche barocke Musik der Bach-Familie, mit exzellenten Musikern aus Berlin und dem wohlig-warmen Klang von Albrecht Mayers Oboe. Der Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker begeistert seit vielen Jahren mit abwechslungsreichen Programmen, die seinem Instrument den gebührenden Platz auf den Konzertpodien beschert haben. Mit den Berliner Barock-Solisten macht Albrecht Mayer gern gemeinsame Sache und präsentiert sich dabei wie stets als erstklassiger Solist.

Am dritten Tag steht noch ein Vormittag voller Aromen auf dem Programm. Nach einem kurzen Rundgang durch die Unesco-Welterbe-Speicherstadt besuchen wir einen 128 Jahre alten originalen Speicherboden, in dem sich heute das Gewürzmuseum befindet. Weit über 900 Exponate aus den letzten fünf Jahrhunderten erzählen die Geschichte vom Anbau bis zum Fertigprodukt und geben Einblick in die Bearbeitung von Gewürzen. Etwa 50 Rohgewürze laden zum Riechen, Schmecken und Anfassen ein. Bei einem kleinen Vortrag über das Museum und die Welt der Gewürze genießen Sie zum Abschluss unserer vorweihnachtlichen Genusstour einen Becher Zimtkaffee und ein Stück Butterkuchen. Und natürlich bleibt noch Zeit, dort das eine oder andere aromatische Weihnachtsgeschenk zu kaufen.

Ich freue mich auf unsere gemeinsame erlebnisreiche wie besinnliche Reise in ein besonderes Weihnachtswunderland.

Reiseinfos Termin: 4. bis 6. Dezember 2023

4. bis 6. Dezember 2023 Preis: 599 Euro p. P./DZ, 689 Euro p. P./EZ

599 Euro p. P./DZ, 689 Euro p. P./EZ Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Berlin-Ostbahnhof

2 Übernachtungen mit Frühstück im Ibis-Hotel St. Pauli Hamburg

Reeperbahnspaziergang mit dem St.-Pauli-Nachtwächter

Abendessen in einem Fischrestaurant

Große Stadtrundfahrt mit »Weihnachtsmarkt-Hopping«

Weihnachtliches Abendessen in einem Restaurant mit Blick auf den Hafen inklusive Wasser und einem Glas Wein

Konzertkarte für das Adventskonzert mit Albrecht Mayer und den Berliner Barock-Solisten im Großen Saal der Elbphilharmonie

Rundfahrt durch die Speicherstadt

Besuch mit Vortrag im Gewürzmuseum in der Speicherstadt mit Glühwein und Butterkuchen

