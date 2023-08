Lindner in Meseberg: Wo der Wille, da das Geld

Meseberg

Was neben dem »Wachtumschancengesetz« in Meseburg außerdem noch beschlossen wurde:

Bürokratieabbau in 28 Schritten

Um die Wirtschaft von Bürokratie zu befreien, hat die Bundesregierung das sogenannte Bürokratieentlastungsgesetz mit bisher 28 Einzelmaßnahmen auf den Weg gebracht. Ein Punkt ist eine Verkürzung der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege. Statt wie bisher zehn Jahre lang sollen Betriebe solche Belege künftig nur noch acht Jahre lang aufbewahrt werden müssen. Auch die Informationspflichten für bestimmte Branchen sollen sich verringern. Zusätzlich will FDP-Justizminister Marco Buschmann mit seinem Gesetz auch die Tourismusbranche entlasten. Hotels müssten demnach nicht mehr für jeden deutschen Gast einen Meldeschein ausfüllen. Auch an Flughäfen sollen die Kontrollen erleichtert werden: Stimmt der oder die Reisende zu, werden die im Chip von Reisepässen hinterlegten Daten an Luftfahrtunternehmen übermittelt, damit etwa Check-in, die Gepäckaufgabe oder die Zugangskontrolle zum Sicherheitsbereich kontaktlos geschehen können.



Ein digitaleres Gesundheitswesen?

Thema bei der Klausur waren auch zwei Gesetze von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Mit diesen soll die lange schleppende Digitalisierung im Gesundheitswesen endlich ein Stück vorangebracht werden. Zum einen ging es um die Nutzung von Gesundheitsdaten für die Forschung, zum anderen um E-Rezepte und die elektronische Patientenakte (epa). Die E-Rezepte sollen ab Januar 2024 zum Standard werden, also für alle Arztpraxen verpflichtend. Bislang können sie freiwillig genutzt werden, das war zuletzt aber nur bei etwa einem Prozent der insgesamt pro Jahr verordneten Rezepte der Fall. Von ähnlicher Skepsis ist bislang der Umgang mit den Patientenakten bestimmt, die es zur freiwilligen Nutzung seit 2021 gibt. Bis Anfang 2025 soll die epa nun allen gesetzlichen Versicherten zur Verfügung stehen, es sei denn, sie wird von diesen aktiv abgelehnt. Zu den Details beider Gesetze gibt es noch viele offene Fragen.



Schutz vor Spionage

Die Ministerriege um Bundeskanzler Scholz beschloss am Mittwoch eine Reform des BND-Gesetzes, mit dem der deutsche Auslandsgeheimdienst unter anderem besser vor Spionage geschützt werden soll. Mit der Novelle wird auch auf die Russland-Spionageaffäre des Bundesnachrichtendienstes (BND) vom vergangenen Jahr reagiert. Um den BND künftig besser gegen Spionage durch eigene Mitarbeiter abzusichern, sollen unter anderem verdachtsunabhängige Personen-, Taschen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt werden können. Auch die Kontrolle privater Geräte wie Smartphones soll möglich sein, wenn ein Verdacht vorliegt.



Noch mehr »sichere Herkunftsstaaten«

Außerdem hat das Kabinett ein Gesetz zur Einstufung von Georgien und Moldau als sogenannte sichere Herkunftsstaaten beschlossen. Damit will die Bundesregierung Asylverfahren beschleunigen und Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland erleichtern. In beiden Staaten droht Menschen in aller Regel keine politische Verfolgung, wie es in einer Pressemitteilung der Bundesregierung heißt. Die Ampel-Regierung war in der Vergangenheit häufig dafür in Kritik geraten, Länder als »sichere Herkunftsstaaten« einzustufen, die für Asylsuchende gar nicht sicher sind, etwa Afghanistan und die Türkei.