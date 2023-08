Sozialer Sprengstoff

Auch mit dem neuen Schuljahr sind die altbekannten Probleme an den Schulen geblieben: Es fehlen Lehrkräfte, und vielerorts könnte die räumliche Ausstattung besser sein. Die Unterstützung für Brennpunktschulen ist noch nicht auf den Weg gebracht, und der Ausbau der Ganztagsschule stagniert. Foto: dpa/Lars Penning

Das Dilemma im Bildungssystem spitzt sich zu: Allerorten fehlen Lehrkräfte, und das Unterrichtsniveau sinkt. Auch in den Kitas ist die Personalnot so groß, dass Einrichtungen oft tageweise schließen müssen. Eigentlich soll an den Grundschulen die Ganztagsbetreuung ausgebaut werden, aber die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat unlängst erklärt, dass das wohl bis zum Start 2026 nicht überall zu schaffen sein wird. Zudem kommt das Programm zur Unterstützung von Schulen, die viele Benachteiligte unterrichten, nicht recht voran. Eine Trendwende ist also nirgendwo in Sicht.

An Appellen mangelt es nicht. Aber es passiert zu wenig. Vieles wird weiter laufen gelassen, außerdem lähmt der Föderalismus in der Bildung. Der Politik in Bund und Ländern gelingt es nicht, in dieser Krise effektiv gegenzusteuern. Das ist fatal. Denn aus den Mängeln erwachsen binnen weniger Jahre enorme soziale Verwerfungen: Schon jetzt steigt die Zahl jener, die ohne Schulabschluss abgehen. Ändert sich nichts, gibt es in absehbarer Zeit viele Abgehängte, was eine enorme soziale Sprengkraft haben wird.