Das Corona-Roulette

Spritze mit einem früheren Impfstoff von Biontech/Pfizer Foto: dpa/Michael Matthey

Neue Runde im Kampf der Impfstoffhersteller gegen das Coronavirus und gegen die Konkurrenz: Mit neuen, angepassten Vakzinen bringt man sich in diesen Tagen in Stellung. Während Biontech einen Wirkstoff gegen den bis vor Kurzem dominanten Stamm XBB.1.5 auf den Markt bringt, versucht sich Moderna am Subtyp BA.2.86, der vielleicht niemals dominant wird. Welcher davon besser für Risikogruppen geeignet ist, steht in den Sternen.

Nach den Rekordgewinnen des zweiten Pandemiejahres, als Impfstoffe millionenfach Leben retteten, brachen die Umsätze ein. Am liebsten möchten die Hersteller in ruhiges Fahrwasser kommen mit kalkulierbarem Gewinn dank stabil hoher Nachfrage. Wenn Biontech behauptet, dass Covid eine saisonal wiederkehrende Erkrankung sei, der man jedes Jahr mit einem angepassten Impfstoff Herr wird, so hat das auch mit geschäftlichen Überlegungen zu tun. Es kann so kommen, aber das ist noch lange nicht ausgemacht. Dass wichtige Zulassungsbehörden dem trotzdem unkritisch folgen, wirft ein schlechtes Licht auf diese. Auf Vakzine, die neben schweren Vorläufen auch vor Infektion schützen, wird man angesichts des jetztigen Corona-Roulettes noch lange warten müssen.