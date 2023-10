Wagenknecht-Partei sucht gutes Personal

Sie hat immer wieder gesagt, dass es fähige Menschen für Organisationsaufgaben in einer neuen Partei braucht. Foto: dpa | Kay Nietfeld

Wer eine Partei gründen will, braucht gutes Personal. Und das bundesweit und mit Kompetenzen von der Kommune bis zur Bundespolitik. Schließlich wäre es schädlich, wenn der Schatzmeister mit den Mitgliedsbeiträgen durchbrennt oder ein Landesvorsitzender nur durch wirre Äußerungen im Internet auffällt. Sahra Wagenknecht und ihre Vertrauten wissen um solche Probleme. Nicht umsonst denken sie darüber nach, wie man »Glücksritter« und Fälle für den Psychologen aus der neuen Partei raushalten kann.

Die Entwicklungen aus Nordrhein-Westfalen dürften ihnen in diesem Zusammenhang weitere Sorgenfalten ins Gesicht treiben. Ratsmitglieder aus Bochum und Herdecke haben die Linke verlassen und gleichzeitig ihre Sympathien für Wagenknecht erklärt. Die Bochumer sind in eine Affäre um nicht gezahlte Mandatsträgerabgaben verwickelt, und die Herdecker wirken maximal unprofessionell. Sollten sie repräsentativ für diejenigen sein, die Wagenknecht in eine Partei folgen, dann wird die Partei es schwer haben, kontinuierlich arbeitende, seriöse Strukturen aufzubauen. Das hieße: Die Basis für einen Erfolg fehlt.