nd-Reisetreff: Große Vorfreude und ein tolles Programm

Das Eingangstor der Brauerei »Pilsner Urquell«. Foto: dpa/CTK/Miroslav Chaloupka

Noch gut vier Wochen, dann ist es endlich soweit: Der 25. nd-Reisetreff in Plzeň beginnt. Freuen Sie sich auch schon so auf die Tour? Ich kann es kaum noch erwarten, in den Bus zu steigen, um nach Böhmen zu fahren. Gisela Lingenberg aus Berlin, die seit dem zweiten nd-Reisetreff in Prag in jedem Jahr dabei war, geht es genau so. Sie freut sich besonders auf das Wiedersehen mit vielen Freunden und Bekannten, die sie über mehr als zwei Jahrzehnte bei dem alljährlichen Höhepunkt des Reisejahres kennengelernt hat. »Früher habe ich jedes Jahr viele Touren unternommen, das geht aus gesundheitlichen Gründen nun leider nicht mehr. Aber den nd-Reisetreff lass ich mir nicht nehmen, ich freue mich schon sehr darauf.«

Gleichgesinnte treffen, Bekanntschaften pflegen, Neues kennenlernen, mit Prominenten, Redakteuren und Verlagsmitarbeitern ins Gespräch kommen – das ist es, was man immer wieder als Beweggründe für zum Teil jahrzehntelange Teilnahme am nd-Reisetreff hört. Aber es gibt auch Menschen, die neu hinzukommen, weil sie durch Erzählungen von anderen oder durch Beiträge im »nd« Lust darauf bekommen haben, es selbst einmal auszuprobieren. Wie Ingeborg Häckel aus Berlin. »Meine Freundin fährt seit vielen Jahren mit und hat immer von den Tagen geschwärmt. Als ich vor einigen Wochen einen Text in der ›Commune‹ zur Reise nach Pilsen las, habe ich mich spontan entschieden, diesmal dabei zu sein. Ich freue mich schon besonders auf die Buchvorstellung von Landolf Scherzer, ansonsten lasse ich mich einfach überraschen.«

Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack: Nach Ihrer Ankunft im Hotel und einem gemütlichen Abendessen laden Klaus Mewes von der BTO-Geschäftsführung und nd-Urgestein und Mitorganisator der alljährlichen Tour, Rainer Genge zu einem Bummel durch die Geschichte des nd-Reisetreffs ein und erzählen Geschichten und Anekdoten aus den vergangenen 25 Jahren. Um Erinnerungen geht es auch anschließend, wenn es heißt: »Amiga – Zeit, die nie vergeht« oder »der Sound des Ostens – Songs, Künstler und ihre Geschichten«. Zu dem Thema können garantiert alle eigene Geschichten aus ihrer Jugend erzählen.

Tag zwei der Tour steht ganz und gar im Zeichen der Gastgeberstadt. Bei einem Bummel durch Plzeň entdecken Sie die historische Altstadt mit ihren schönen Gebäuden, und am Abend steht ein Opernbesuch auf dem Programm.

Für den Vormittag des dritten Tages müssen Sie eine Wahl zwischen zwei Ausflügen treffen. Der eine führt Sie zu bedeutenden Plätzen, die von der Befreiung Pilsens durch die amerikanische Armee im Jahr 1945 erzählen und ins Patton Memorial, das einzige Museum in Tschechien, das sich mit dem Weg befasst, den die alliierten Truppen von der Landung in der Normandie bis nach Westböhmen genommen haben.

Beim zweiten Ausflug dreht sich alles um eine süffige Legende, das berühmte Pilsner Urquell. In der Pilsener Brauerei können Sie einen Blick auf die Geschichte und Gegenwart der Bierherstellung werfen. Selbstverständlich gehört auch eine Bierprobe in den historischen Kellern dazu.

Am Nachmittag treffen sich alle wieder im Hotel, wo eine ganze Reihe von interessanten Angeboten für Sie vorbereitet sind. Landolf Scherzer liest aus seinem Buch »Leben im Schatten der Stürme – Erkundungen auf der Krim«, Wolfgang Hübner, Mitglied der nd-Redaktionsleitung, lädt zu einem »nd-Gespräch in eigener Sache« ein. Und natürlich gibt es auch wieder den Reise- und Buchmarkt zum Gucken, Kaufen und Reiselust holen.

Natürlich wird es zum großen Abschlussabend wieder eine Tombola geben. Das große Los gezogen aber haben alle schon mal vorab. Denn die Kabarettistin Gisela Oechelhaeuser, die die meisten sicher noch gut von den Leipziger »academixern« oder der Berliner »Distel« kennen, wird mit einer Lesung aus ihrem Buch »Hiergeblieben! – Leben in Geschichten« ebenso für beste Unterhaltung sorgen wie Reijoh B. mit Gedichten und mehr unter dem Motto: »... und pflanzen lachend Brot für alle«.

Selbstverständlich bleibt danach noch genügend Zeit zum Tanzen und Erzählen, bevor es am nächsten Morgen leider schon wieder heißt, Abschied zu nehmen. Aber dann sind es ja nur noch knapp zwölf Monate bis zum nächsten Wiedersehen der nd-Reisefamilie.

Was, Sie haben sich noch gar nicht für den Jubiläums-Reisetreff angemeldet, haben aber Lust, in Plzeň dabei zu sein? Dann sollten Sie das ganz schnell tun. nd-Leserreisenchef Frank Diekert freut sich auf Ihren Anruf und – so wie ich auch – darauf, Sie schon bald persönlich in Pilsen kennenzulernen oder wiederzutreffen. Wir sehen uns im November!

Reiseinfos Termin: 10. bis 13.11.2023

10. bis 13.11.2023 Preis: 629 Euro/p. P. im DZ, EZ-Zuschlag 125 Euro

629 Euro/p. P. im DZ, EZ-Zuschlag 125 Euro Leistungen:

Anreise im modernen Reisebus

3 Übernachtungen mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Courtyard by Marriott in Pilsen

3 Abendessen im Hotel (Buffet)

Eröffnungsabend

Tagesauflug »Das Beste aus Pilsen« (zu Fuß) inkl. Besuch des Marionettenmuseums sowie Mittagsimbiss

Besuch der Oper »Die Sache Makropolus« von Leos Janacek mit Mitternachtssnack im Hotel

Abschlussabend mit Programm und Tombola

Gesprächsrunden, Buchbasar, Reisemesse

Anreise im modernen Reisebus 3 Übernachtungen mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Courtyard by Marriott in Pilsen 3 Abendessen im Hotel (Buffet) Eröffnungsabend Tagesauflug »Das Beste aus Pilsen« (zu Fuß) inkl. Besuch des Marionettenmuseums sowie Mittagsimbiss Besuch der Oper »Die Sache Makropolus« von Leos Janacek mit Mitternachtssnack im Hotel Abschlussabend mit Programm und Tombola Gesprächsrunden, Buchbasar, Reisemesse Fakultative Halbtagesausflüge:

Thematischer Ausflug »Die Befreiung 1945« inkl. Besuch des Patton Memorial Museum sowie Mittagsimbiss, 35 Euro

oder »Auf ein Bier nach Pilsen«: Führung durch die Brauerei Pilsener Urquell inklusive Bierverkostung sowie Mittagsimbiss, 35 Euro

Thematischer Ausflug »Die Befreiung 1945« inkl. Besuch des Patton Memorial Museum sowie Mittagsimbiss, 35 Euro oder »Auf ein Bier nach Pilsen«: Führung durch die Brauerei Pilsener Urquell inklusive Bierverkostung sowie Mittagsimbiss, 35 Euro Mehr Infos und Buchung:

nd-Leserreisen, Frank Diekert

Tel. (030) 2978-1620

E-Mail: leserreisen@mazz.berlin