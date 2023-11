Nahost: Krieg ohne Skrupel im Gazastreifen

Zu früh geborene palästinensische Babys im Al-Schifa-Krankenhaus Foto: AP / dpa / Dr. Marawan Abu Saada

Warum müssen Frühgeborene an Sauerstoffmangel sterben, damit Terroristen getötet werden können? Oder ist diese Frage schon Hamas-Propaganda? Der Krieg der israelischen Armee gegen die islamistische Hamas-Miliz kennt offenbar keine Grenzen, kein Kämpfer soll am Leben bleiben. Um die Bilder aus den Krankenhäusern verdaulicher zu machen, nahm Armeesprecher Hagari die Zuschauer an die Hand: Videos von Waffenfunden in Tunneln unter Krankenhäusern sollen zeigen, dass die Hamas skrupellos und außerhalb von Rechtsnormen agiert.

Selbst wenn Hamas Waffen in Kliniken versteckt, entgegen völkerrechtlicher Regeln, ist das kein Freibrief für eine Armee, in ein Krankenhaus einzudringen und das Leben Schwerkranker zu gefährden, die auch nicht einfach evakuiert werden können. Schon das Abschneiden von der Versorgung mit Wasser und Treibstoff ist ein Verbrechen, völkerrechtliche Spitzfindigkeiten hin oder her. Warum hat die israelische Regierung nicht die Skrupel, die der Hamas fehlen? Nicht alles, was recht ist, muss politisch und vor allem ethisch richtig sein. Die Entscheidung, Tausende Tote mit in Kauf zu nehmen, ist nicht alternativlos.