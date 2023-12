Personal fehlt, Nachsorge auch

Zur Versorgung hochaltriger Patienten gibt es, wenn auch nicht überall, geriatrische Abteilungen. Foto: dpa/Jens Kalaene

In den letzten vier Jahren vor der Corona-Pandemie lag die Zahl der Krankenhausfälle in Deutschland stabil bei etwas 19,5 Millionen pro Jahr. Ab 2020 ist sie auf auf knapp unter 17 Millionen Fälle gesunken und hält sich dort ebenso stabil. Dennoch könnten mit guter ambulanter Versorgung jedes Jahr noch einmal 1,3 Millionen dieser Fälle vermieden werden. Das scheint aktuell eher eine theoretische Aufgabe, etwa für Menschen an Universitäten, die in die Gesundheitsökonomie streben.

Denn der Personalmangel im Gesundheitswesen führt immer mehr zu einer ineffizienten Versorgung, und umgekehrt. Würden Pflegebedürftige nach dem Krankenhausaufenthalt zum Beispiel in ein gutes Nachsorgesystem gelangen, könnten andere Patienten eher in der Klinik versorgt werden. Die Nachsorge gibt es nicht, deshalb warten die Patienten noch ein paar Tage im Krankenhaus. Mit einer Reform ließe sich das auflösen, aber hier stehen momentan viele Zeichen auf Halt. Rein von den absehbaren Zahlen her löst sich das Problem nicht, die Gruppe der Pflegebedürftigen wächst. In ihrem Interesse kann den Krankenhausreformern nur zugerufen werden: Einigt euch bald!