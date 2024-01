Mann stirbt im Polizeigewahrsam in Aachen

Der im Gewahrsam Verstorbene hatte die deutsche Staatsangehörigkeit. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden hat die Staatsanwaltschaft nicht. Foto: IMAGO / Maximilian Koch

Im Gewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen ist am Montagmorgen ein 28-Jähriger verstorben. Das machte die Staatsanwaltschaft der Stadt am Abend in einer Pressemitteilung bekannt. Gegen den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit lag ein Haftbefehl vor, seine Festnahme erfolgte am Sonntagabend.

Ursache und Umstände des Todesfalles werden nun in einem Todesermittlungsverfahren untersucht. Hierzu hat die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht eine Obduktion beantragt, das Ergebnis kam am Dienstagnachmittag. Dabei wurde keine Gewalteinwirkung festgestellt, sagte ein Sprecher zu »nd«. Weitere Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden lägen nicht vor. Zusätzliche rechtsmedizinische Gutachten sollen für Aufklärung sorgen.

Aus »Neutralitätsgründen« ermittelt in einem polizeibezogenen Todesfall nicht die eigene Dienststelle. Zu dem Toten in Aachen werden die Ermittlungen durch Kollegen aus Mönchengladbach geführt.

Auskunftspflichtig gegenüber der Presse ist in diesen Fällen immer die Staatsanwaltschaft. Weitere Details, darunter den Zeitpunkt und Grund der Festnahme des später verstorbenen Mannes konnte der Sprecher jedoch nicht mitteilen. Diese Informationen liegen ihm zufolge noch nicht vor. mmo