Stanley Quencher Cup: Der Schluck, der um die Welt ging

Versteckt sich in diesem Schrank der neue Internet-Hype? Foto: dpa/Christophe Gateau

Im riesigen Universum der Popkultur entfachte sich im Jahr 2023 ein unerklärlicher Hype um einen schnöden Thermosbecher aus den USA. Auch in Deutschland, das eigentlich Epizentrum der Emsa-Trinkgefäße, war man nicht immun gegen diesen Trend. Vor allem das junge, weibliche Social-Media-Publikum war dem Statussymbol schnell erlegen. Die Rede ist vom Edelstahlbecher der Marke Stanley. Genauer gesagt: dem »Stanley Quencher H2.0«. Der »Quencher« tauchte auch irgendwann auf meinem Social Media-Radar auf, da viele junge Content-Kreateur*innen scheinbar nur noch aus diesem Gefäß ihre Flüssigkeitsaufnahme gewährleisten konnten und ihren neuen Lieblingsbecher zärtlich »Stanley Cup« nannten.

Nadia Shehadeh Nadia Shehadeh ist Soziologin und Autorin, wohnt in Bielefeld und lebt für Live-Musik, Pop-Absurditäten und Deko-Ramsch. Sie war lange Kolumnistin des »Missy Magazine« und ist außerdem seit vielen Jahren Mitbetreiberin des Blogs Mädchenmannschaft. Zuletzt hat Shehadeh bei Ullstein das Buch »Anti-Girlboss. Den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen« veröffentlicht. Für »nd« schreibt sie die monatliche Kolumne »Pop-Richtfest«.

1,2 Liter Fassungsvermögen hat der Oschi, stundenlang soll er die Getränke kalt halten können, und als Popkultur-Oma war ich natürlich interessiert an den anderen Randdaten dieses Objekts der Begierde. Schnell fand ich heraus, dass der »Quencher« geschmeidige 50 Euro kostet – und es schreckte mich nicht groß auf. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die Töpfe für 500 Euro und Küchenmaschinen für 800 Euro besitzen – da versetzte mir ein 1,2-Liter-Thermosbecher für 50 Schleifen keinen Herzschmerz. Flüssigkeitszufuhr in teuer mit Must-Have-Effekt – es erschien mir angesichts Krieg, Terror und aller anderen Katastrophen zwar unnütz, aber harmlos. Und vielleicht machte genau das den Erfolg des »Stanley Cup« aus: ein Symbol der Selbstfürsorge in einer Welt, die scheinbar immer mehr auseinander brach. Der Hersteller Stanley hatte zuvor jahrelang ein eher männliches Publikum angesprochen und vor allem Trinkflaschen für die Arbeit hergestellt.

Die entfesselte Skurrilität

Es begann alles ganz harmlos. Eine einzelne Person, bewaffnet mit nichts als einem Stanley Quencher Cup und einem schrägen Sinn für Humor, beschloss, sich selbst beim Trinken zu filmen. Sie ahnte nicht, dass diese scheinbar banale Handlung Schockwellen durch die TikTok-Community schicken würde.

Als das erste Video im Internet auftauchte, wurde nicht nur der Durst gestillt, sondern auch der kollektive Durst nach Lachen. Das einzigartige Design des Bechers mit seinem ergonomischen Griff und dem zuverlässigen Deckel wurde zu einer unerwarteten Muse für Comedy. TikTok-Nutzer rund um den Globus waren bald fasziniert von der Absurdität, aus einem Becher zu trinken, wie sie ihn noch nie zuvor getrunken hatten.

Die Quencher-Chroniken

Mit jedem Tag, der verging, gewann der Stanley Quencher Cup mehr an Zugkraft. TikTok-Autoren aus allen Gesellschaftsschichten sprangen auf den Zug auf und präsentierten ihre witzigen Versuche, aus dem mittlerweile ikonischen Becher zu schlürfen. Von akrobatischen Schlucken bis hin zu synchronisierten Schlürfroutinen – die »Quencher Chronicles« eroberten die Plattform im Sturm.

Die Tasse wurde nicht nur berühmt, sondern auch zu einem Symbol für Widerstandsfähigkeit. »Wenn der Stanley Quencher Cup den Druck des Berühmtseins auf TikTok aushalten kann, dann kann ich das auch«, erklärte ein entschlossener Nutzer und löste damit eine Welle motivierender Trinkvideos aus.

Die Konkurrenz abschrecken

Als die Popularität des Stanley Quencher Cups in die Höhe schnellte, tauchten Nachahmer aus den Tiefen der Küchenschränke und Ladenregale auf. Plötzlich wetteiferten Becher in allen Formen und Größen um ihren Platz im TikTok-Rampenlicht. Der ursprüngliche Quencher blieb jedoch unübertroffen in seinem komödiantischen Talent.

Um die Konkurrenz zu unterdrücken, versuchten einige Nachahmer, den Stanley Quencher mit auffälligen Funktionen und aufwändigen Designs zu übertreffen. Sie wussten nicht, dass der wahre Charme des Quencher in seiner bescheidenen Einfachheit liegt – eine Lektion, die sie auf die harte Tour lernten, als TikTok-Nutzer sie zugunsten des OG Quencher abtaten.

Den Durst der Prominenten stillen

Der Einfluss des Stanley Quencher Cups ging über den Bereich von TikTok hinaus und zog die Aufmerksamkeit von Prominenten auf sich, die sich an der Heiterkeit beteiligen wollten. Prominente wurden gesehen, wie sie auf roten Teppichen aus dem Becher nippten, Talkshow-Moderatoren integrierten ihn in ihre komödiantischen Sketche, und sogar Politiker verwendeten ihn als Requisite in ihren Wahlkampfvideos.

Der neu gewonnene Prominentenstatus des Bechers führte zu Kooperationen mit großen Marken. In Werbespots zum Thema Quencher traten Hollywoodstars in aufwendigen Schlürfszenen auf, was den Platz des Bechers in der Popkultur weiter festigte.

Quenching Social Media Boundaries

Der Stanley Quencher Cup beschränkte seine Herrschaft nicht nur auf TikTok. Auch andere Social-Media-Plattformen bekamen Wind von der Skurrilität: Instagram-Filme, Snapchat-Stories und Twitter-Threads zeigten das komödiantische Potenzial des Pokals. Memes und GIFs von den kultigen Trinkmomenten überschwemmten das Internet und erfreuten die Nutzer in der gesamten digitalen Landschaft.

Quencher-Enthusiasten bildeten Online-Communities, in denen sie ihre Lieblingsvideos teilten und über die Feinheiten des Becherhumors diskutierten. Die Tasse wurde zu einer verbindenden Kraft, die Grenzen und Sprachbarrieren überwand, da Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund gemeinsam lachten.

Es dauerte nicht lange, bis unternehmerische Köpfe die Gelegenheit ergriffen, aus dem Stanley-Quencher-Cup-Wahn Kapital zu schlagen. Der Markt wurde mit Waren überschwemmt: von T-Shirts mit Quencher-Motiven bis hin zu Trinkhalmen in limitierter Auflage. Der Becher wurde zu einem kulturellen Phänomen, und seine unverwechselbare Silhouette zierte alles, von Handyhüllen bis zu Wasserflaschen.

Fans standen eifrig Schlange, um die neuesten Quencher-Artikel zu ergattern, und zeigten stolz ihre Verbundenheit mit der Trink-Sensation. Der Hashtag #QuencherCupMerchandise war sogar ein Trend auf TikTok, der die Kreativität der Fans zeigte, die neue und absurde Wege fanden, Gegenstände mit dem Quencher-Motiv in ihr tägliches Leben einzubauen.

Das Quencher-Vermächtnis

Wie bei jeder viralen Sensation verblasste auch die Zeit des Stanley Quencher Cups im Rampenlicht. Sein Vermächtnis lebte jedoch in den Herzen (und Schränken) derjenigen weiter, die die Freude an einem gut getimten Schluck erlebt hatten. Die Tasse kehrte zu ihren bescheidenen Ursprüngen zurück, zufrieden mit dem Wissen, dass sie Millionen von Menschen zum Lachen gebracht und einen Durst nach Humor gestillt hatte, der wahrlich nicht zu löschen war.

Wenn Sie also das nächste Mal nach einer Tasse greifen, um Ihren Durst zu stillen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um das Potenzial für Heiterkeit zu erkennen, das in ihren Kurven und Konturen steckt. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie in den Tiefen Ihres Küchenschranks die nächste TikTok-Sensation, die darauf wartet, eine Flutwelle des Lachens auszulösen und den Durst der Welt nach Comedy zu stillen. Prost auf den Stanley Quencher Cup, der für immer als der Schluck, der um die Welt ging, in die Annalen der Internetgeschichte eingehen wird.