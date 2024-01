Zwischen blinder Loyalität und deutscher Überheblichkeit

Bundeskanzler Scholz und Außenminister Baerbock gehen gegen Rechts auf die Straße und stellen sich gleichzeitig schützend vor die ultrarechte israelische Regierung. Foto: dpa | Sebastian Christoph Gollnow

Es ist an Widersprüchlichkeit kaum zu überbieten: In Deutschland gehen die Außenministerin Annalena Baerbock und der Bundeskanzler Olaf Scholz gegen den Rechtsruck auf die Straße, in Den Haag stellen sie sich schützend vor die ultrarechte israelische Regierung, der von Südafrika genozidales Vorgehen in Gaza vorgeworfen wird.

Trotz Deutschlands grundsätzlicher Pro-Israel-Position ist es zudem verblüffend, mit welcher Überheblichkeit die Bundesregierung verkündet, die über drei Stunden von hochrangigen Juristen vorgetragene Anklage gegen Tel Aviv »entbehre jeder Grundlage.« Genau das hat doch – gemäß der Logik des internationalen Rechts, dem sich auch Berlin verpflichtet hat – der Internationale Gerichtshof erst noch zu klären. Und was passiert, wenn Den Haag gegen Israel entscheidet? Stellt sich die Bundesregierung dann über das UN-Gericht?

Dass sich Deutschland durch seine blinde Israel-Loyalität vor aller Welt unglaubwürdig – und noch mehr lächerlich – macht, scheint die Bundesregierung nicht zu kümmern. Ganz nach dem hochmütigen Motto: Wer unsere Position nicht teilt, kann nur falsch liegen.