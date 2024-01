Bauernprotest: Es geht um Respekt

Die Zukunft vieler Höfe steht auf dem Spiel, das bringt diese junge Teilnehmerin der Kundgebung am Montag in Berlin auf ihrem Plakat zum Ausdruck. Der Wegfall der Agrardieselbeihilfe könnte für manchen kleinen Biobetrieb ein Sargnagel sein. Foto: Foto: dpa/Monika Skolimowska

Von den Subventionen für den Agrarsektor mache die Streichung der Dieselbeihilfe nur drei Prozent aus, heißt es. Peanuts, sagen viele und haben kein Verständnis für die Proteste der Landwirte. Es geht aber bei den Treckerkorsos und Blockaden auch und gerade darum, dass Landwirte zu Recht den Eindruck haben, es werde einfach wieder etwas weggenommen, während es zugleich immer mehr teure Vorschriften gibt. Dazu kommt, dass sie als Fachleute mit ihrer Expertise fast nie gefragt sind, wenn neue Verordnungen erlassen werden.

Auch das Herumreiten auf dem Gesamtumfang der Beihilfen macht die Bauern wütend. Denn die sind ja nicht dazu da, sie reich zu machen, sondern erklärtermaßen dazu, heimische Lebensmittel angesichts der globalen Konkurrenz zu bezahlbaren Verbraucherpreisen am Markt zu halten. Also auch dazu, klimaschädliche Importe zu reduzieren. Außerdem ermöglichen sie der Lebensmittelbranche prima Gewinnmargen und den Landeigentümern hohe Pachtpreise. Auch die Agrarindustrie wird indirekt gefördert. Bio- wie konventionelle Landwirte, aber auch Mitarbeitende größerer Betriebe wissen, woher der Druck auf Arbeitsbedingungen und Lohn in erster Linie kommt. Deshalb fordern sie gemeinsam auch Respekt dafür, dass sie trotz widriger Umstände immer mehr Klima-, Umwelt- und Tierschutzmaßnahmen umsetzen. Proteste an die Regierung zu adressieren, ist zudem deshalb richtig, weil diese verfügen könnte, dass Discounter Lebensmittel nicht zu Preisen unter den Produktionskosten kaufen dürfen, es aber nicht tut.