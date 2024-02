Termine für den Protest: Aufstehen für Solidarität und Vielfalt

Ein Plakat auf dem »Kunterbunt statt kackbraun« steht, auf einer Demonstration gegen rechts. Foto: dpa

Die Proteste gegen den voranschreitenden Rechtsruck, die sich jetzt bahn brechen, sind überwältigend. Überall in der ganzen Republik stehen Menschen für ein demokratisches Miteinander ein. Es ist deutlich, dass der Unmut darüber, dass die Parteien seit Jahrzehnten nur nach rechts schielen groß ist und sogar jetzt noch versuchen durch Diskreditierung von Linken daran festzuhalten. Durch die Correctiv-Recherche ausgelöst, erheben jetzt viele Menschen die Stimme für Vielfalt, Offenheit und solidarisches Miteinander. Sie wollen keine Massendeportationen, wie sie der AfD vorschweben. Sie wollen demokratische Aushandlungsprozesse. Erneut gibt es zahlreiche Aufrufe unter den Mottos »bunt statt braun« oder »Nie wieder, ist jetzt«. Den Aufruf der Aktion »Gemeinsam Hand in Hand« haben inzwischen 1163 (Stand 30.01.2024) Organisationen unterschrieben. In vielen Orten haben bereits Demonstrationen stattgefunden. Eine Übersicht findet ihr auf der Karte.

Die Wucht der Massenproteste

Ihr wollt euch am Protest gegen rechts beteiligen und dafür am Samstag den 3. Februar 2024 nicht extra nach Berlin fahren? Hier findet ihr die nächsten Termine nach Datum und Bundesland sortiert, jeweils mit Angabe von Ort und Zeit. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird aktualisiert.

2. Februar 2024

Baden-Württemberg

Ludwigsburg, 16:00 Uhr, Marktplatz

Mühlacker, 16:00 Uhr, Bahnhof

Müllheim, 18:00 Uhr, Markgräfler Platz

Waghäusel, 18:30 Uhr, Vorplatz Waghäusel

Bayern

Forcheim, 15:45 Uhr, Le Perreux-Park

Berlin

Berlin,17:15 Uhr, Alt Blankenburg 12a

Mecklenburg-Vorpommern

Güstrow, 17:00 Uhr, Borwinplatz

Nordrhein-Westfalen

Brilon, 17:00 Uhr, Marktplatz

Coesfeld, 17:00 Uhr, Marktplatz

Hilden, 17:00 Uhr, St.-Jacobus-Kirche

Neheim (Arnsberg), 16:30 Uhr, Bexleyplatz

Sundern, 17:00 Uhr, Franz-Josef-Tigges-Platz

Viersen, 16:00 Uhr, Remigiusplatz

Vlotho, 14:30 Uhr, Sommerfelder Platz

Rheinland-Pfalz

Speyer, 18:30 Uhr, Domplatz

Simmern, 17:00 Uhr, Hunsrückhalle

Saarland

Homburg, 16:00 Uhr, Christian-Weber-Platz

Schleswig-Holstein

Friedrichstadt, 18:00 Uhr, Grüner Markt

Kiel, 15:00 Uhr, Exerzierplatz

Lütjenburg, 17:00 Uhr, Marktplatz

Norderstedt, 16:00 Uhr, Rathausmarkt

Oldenburg (Holstein), 16:00 Uhr, Marktplatz

Thüringen

Waltershausen, 15:00 Uhr, Markt

3. Februar 2024

Baden-Württemberg

Aalen, 15:00 Uhr, Bahnhofsvorplatz

Bretten, 18:30 Uhr, Stadtpark

Freiburg im Breisgau, 11:00 Uhr, Platz der alten Synagoge

Ladenburg, 15:00 Uhr, Ort der Menschenrechte

Lahr, 11:00 Uhr, Rathausplatz

Lörrach, 11:00 Uhr, Fabric Areal

Murrhardt, 14:00 Uhr, Marktplatz

Sindelfingen, 15:00 Uhr, Marktplatz

Tuttlingen, 10:30 Uhr, Stadtgarten

Wangen im Allgäu, 14:00 Uhr, Marktplatz

Wiesloch, 11:00 Uhr, Adenauerplatz

Bayern

Aschaffenburg, 11:55 Uhr, Theaterplatz

Augsburg, 14:00 Uhr, Rathausplatz

Günzburg, 14:30 Uhr, Marktplatz

Kempten, 14:00 Uhr, Forum Allgäu

Kronach, 14:00 Uhr, Marienplatz

Neuburg, 13:30 Uhr, Spitalplatz

Nürnberg, 16:00 Uhr, Kornmarkt

Prien, 16:00 Uhr, Rathaus

Traunstein, 18:00 Uhr, zwischen Stadtpark und Kernstraße

Weilheim, 14:00 Uhr, Bahnhofsplatz

Würzburg,



Berlin

Berlin, 13:00 Uhr, Wiese vor dem Bundestag

Spandau, 11:00 Uhr, Marktplatz

Brandenburg

Falkensee, 11:00 Uhr, Platz vor der alten Stadthalle

Gransee, 14:30 Uhr, Bahnhof

Königs Wusterhausen, 14:00 Uhr, Bahnhof

Potsdam, 13:00 Uhr, Alter Markt

Schöneiche, 11:00 Uhr, Rathaus

Hamburg

Hamburg, 15:00 Uhr, Südkurvenvorplatz Millerntor-Stadion

Hessen

Bad Hersfeld, 14:00 Uhr, Linggplatz

Bad Nauheim, 13:00 Uhr, Aliceplatz

Darmstadt, 13:00 Uhr, Friedensplatz

Groß-Gerau, 11:00 Uhr, Sandböhlplatz

Kassel, 13:00 Uhr, Rathausvorplatz

Rotenburg an der Fulda, 17:00 Uhr, Marktplatz

Wetzlar, 15:00 Uhr, Herkules-Center

Mecklenburg-Vorpommern

Bergen, 15:00 Uhr, Marktplatz

Niedersachsen

Brake, 12:00 Uhr, Parkplatz des Kreishauses in Brake

Georgsmarienhütte, 11:00 Uhr, Rathaus

Gifhorn, 14:30 Uhr, Marktplatz

Hannover, 13:00 Uhr, Platz der Göttinger Sieben

Leer, 14:00 Uhr, Denkmalplatz

Seesen, 11:00 Uhr, Jacobsonplatz

Sögel, 15:00 Uhr, Rathaus

Wolfenbüttel, 11:30 Uhr, Schlossplatz

Nordrhein-Westfalen

Ahaus, 14:30 Uhr, Rathausplatz

Erkelenz, 15:00 Uhr, Konrad-Adenauer-Platz

Herdecke, 11:00 Uhr, Kampsträter Platz

Kamp-Lintfort, 11:00 Uhr, Prinzenplatz

Krefeld, 14:00 Uhr, Platz der Wiedervereinigung

Langenfeld, 10:00 Uhr, Rathaus

Lüdenscheid, 15:00 Uhr, Sternplatz

Meckenheim, 11:00 Uhr, Rathaus

Plettenberg, 14:00 Uhr, Rathaus

Schwelm, 11:00 Uhr, Märkischer Platz

Waldbröl, 12:00 Uhr, Platz an der evangelischen Kirche

Würselen, 11:00 Uhr, Würseler Markt

Velbert, 13:00 Uhr, Platz am Offers

Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen, 14:00 Uhr, Berliner Platz

Mainz, 12:00 Uhr, Ernst-Ludwig-Platz

Neuwied, 11:00 Uhr, Luisenplatz

Sachsen

Dresden, 13:00 Uhr, Theaterplatz

Glauchau, 14:00 Uhr, Markt

Sachsen-Anhalt

Schönebeck, 16:00 Uhr, Markt vor dem Rathaus

Schleswig-Holstein



Ahrensburg, 11:00 Uhr, Auf dem Rondeel

Bad Segeberg, 15:00 Uhr, Marktplatz

Brunsbüttel, 14 Uhr, Humboldt-Platz (Elbeforum)

Burg (Dithmarschen), 14:00 Uhr, ZOB

Eutin, 14:30 Uhr, Wasserturm

Föhr, 14:00 Uhr, Rathausplatz

Heide, 13:00 Uhr, Im Grund (Ostsseite Stadtbrücke)

Kappeln, 11:55 Uhr, Nordhafen

Meldorf, 11:00 Uhr, Südermarkt

Thüringen

Eisenach, 13:00 Uhr, Markt

Greiz, 14:00 Uhr, Westernhagenplatz

Stadtroda, 14:00 Uhr, am Schützenhaus

Suhl, 13:00 Uhr, Marktplatz

4. Februar 2024

Baden-Württemberg

Emmendingen, 15:00 Uhr, Marktplatz

Bayern

Amberg, 14:00 Uhr, Maltesergarten

Bad Brückenau, 14:30 Uhr, Am alten Rathaus

Bad Kissingen, 14:30 Uhr, Theaterplatz

Bad Reichenhall, 14:00 Uhr, Rathausplatz

Bad Windsheim, 12:30, Marktplatz

Dießen am Ammersee, 13:00 Uhr, Parkplatz Marienmünster

Erding, 14:00 Uhr, Volksfestplatz

Geretsried, 14:00 Uhr, Karl-Lederer-Platz

Immenstadt, 17:00 Uhr, Marienplatz

Kitzingen, 14:00 Uhr, Stadtbalkon (Bleichwasen)

Nördlingen, 14:00 Uhr, Marktplatz

Wunsiedel, 15:00 Uhr, Marktplatz

Brandenburg

Forst (Lausitz), 14:00 Uhr, Max-Seydewitz-Platz

Luckenwalde, 14:30 Uhr, Marktplatz

Neuruppin, 15:00 Uhr, Fontanedenkmal

Prenzlau, 14:00 Uhr, Rathaus

Wandlitz, 15:00 Uhr, Rathaus

Bremen

Bremen, 12:05 Uhr, Domshof

Hessen

Lich, 14:00 Uhr, Kirchenplatz



Niedersachsen

Edewecht, 15:00 Uhr, Rathaus

Nordrhein-Westfalen

Bonn, 15:00 Uhr, Marktplatz

Emmerich, 11:00 Uhr, Geistmarkt

Emsdetten, 17:00 Uhr, Rathausplatz

Grevenbroich, 14:00 Uhr, Marktplatz

Hürth, 14:00 Uhr, Otto-Räcke-Platz

Leichlingen, 14:00 Uhr, Marktplatz Brückerfeld

Schwalmtal, 16:00 Uhr, Waldniel Schulzentrum

Wesel, 12:00 Uhr, Bahnhof

Rheinland-Pfalz

Altenkirchen, 14:00 Uhr, Schlossplatz

Landau/Pfalz, 14:00 Uhr, Rathausplatz

Sachsen

Aue-Bad Schlema, 15:00 Uhr, Altmarkt

Dippoldiswalde, 15:00 Uhr, Markt

Eilenburg, 15.00 Uhr, Marktplatz

Grimma, 14:00 Uhr, Marktplatz

Marienberg, 15:00 Uhr, Markt

Pegau, 15:00 Uhr, Kirchplatz

Schkeuditz, 15:00 Uhr, Rathausplatz

Sachsen-Anhalt

Halberstadt, 16:00 Uhr, Holzmarkt

Magdeburg, 16:00 Uhr, Willy-Brandt-Platz

Weißenfels, 15:00 Uhr, Marktplatz

Schleswig-Holstein

Büsum, 11:55 Uhr, Rathaus

Lübeck, 14:00 Uhr, Klingenberg

Quickborn, 11:30 Uhr, Rathausplatz

Thüringen

Arnstadt, 15:00 Uhr, Markt

Meiningen, 14:00 Uhr, Marktplatz

Sonneberg, 16:00 Uhr, Piko-Platz

5. Februar 2024

Hessen

Lauterbach, 17:30 Uhr, Marktplatz

Frankfurt/Main, 17:00 Uhr, Römerberg

Mecklenburg-Vorpommern

Pasewalk, 17:00 Uhr, Markt



Niedersachsen

Peine, 14:30 Uhr, Marktplatz

Twistringen, 19:00 Uhr, Rathausplatz

6. Februar 2024

Bayern

Deggendorf, 18:00 Uhr, Oberer Stadtplatz

Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin, 18:00 Uhr, Marktplatz

7. Februar

Niedersachsen

Schortens, 17:00 Uhr, Bürgerhaus

Demonstriert wurde in: Aachen, Ansbach, Ahrweiler, Aschaffenburg, Bad Freienwalde, Balingen, Bamberg, Bautzen, Bergisch Gladbach, Bielefeld, Bad Doberan, Bitburg, Bocholt, Bochum, Böblingen, Boizenbrug, Bonn, Brandenburg, Bremerhaven, Braunschweig, Bremen, Buchholz, Cuxhaven, Darmstadt, Delmenhorst, Demmin, Dessau, Chemnitz, Coburg, Crailsheim, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Eisenach, Enningerloh, Erfurt, Eschwege, Euskirchen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Fürth, Fulda, Gelsenkirchen, Gerswalde, Gießen, Görlitz, Göttingen, Greifswald, Groß-Umstadt, Gütersloh, Hachenburg, Hagen, Halle a.d. Saale, Hamburg, Hamm, Hannover, Harsefeld, Heidelberg, Heilbronn, Helmstedt, Henstedt-Ulzburg, Heppenheim, Herford, Herne, Herrenberg, Hildesheim, Hof, Husum, Ibbenbüren, Ingolstadt, Jena, Kaiserslautern, Kassel, Kiel, Köln, Konstanz, Krefeld, Kronau, Lage, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Limburg, Lippstadt, Lörrach, Lübeck, Lüchow, Lüneburg, Ludwigsburg, Lutherstadt Wittenberg, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Meinerzhagen, Meißen, Mönchengladbach, Moers, Mülheim a.d. Ruhr, München, Münster, Nauheim, Naunburg, Neubrandenburg, Neuss, Neustadt, Neustrelitz, Nordhorn, Nürnberg, Oberhausen, Oldenburg, Offenbach, Osnabrück, Osterholz, Paderborn, Papenburg, Parchim, Passau, Pirna, Plauen, Ravensburg, Regensburg, Rellingen, Reutlingen, Rheine, Rosenheim, Rostock, Rüsselsheim, Saarbrücken, Schwäbisch Hall, Schweinfurt, Schwerin, Schwerte, Seeheim-Jugendheim, Siegburg Siegen, Sigmaringen, Solingen, Stockach, Stralsund, Straubing, Stuttgart, Sylt, Teltow, Templin, Traunstein, Trier, Troisdorf, Tübingen, Ulm, Unna, Villingen-Schwenningen, Vechta, Weimar, Werningerrode, Wetzlar, Wiesbaden, Wilhelmshaven, Wismar, Wolgast, Worms, Würzburg, Xanten, Zwickau