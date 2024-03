Ziel der Festsetzung von Rettungsschiffen: unsichtbare Tote

Dieses von der Hilfsorganisation Sea-Watch zur Verfügung gestellte Foto zeigt die Besatzung der »Sea-Watch 5« bei der Rettung von Menschen aus einem überfüllten Holzboot, das im Mittelmeer in Seenot geraten ist. Foto: dpa/Sea-Watch/Maria Giulia Trombini

Jede wochenlange Festsetzung eines Seenotrettungsschiffes bedeutet, dass Hunderte Menschen in überfüllten, manövrierunfähigen Booten im Mittelmeer gezielt »übersehen« werden können. Das ist das zynische Kalkül hinter den widerrechtlichen Maßnahmen italienischer Behörden in den letzten Tagen. Durch das gezielte Sterbenlassen von Menschen kann man die Zahl der Neuankömmlinge senken, die registriert, versorgt und deren Schutzgesuche geprüft werden müssen.

Denn es sind vor allem private Initiativen, die Geflüchtete retten und eben nicht in von der UNO verurteilte Sklaverei, sexualisierte Gewalt und andere Formen brutaler Misshandlung in Libyen ausliefern. Verantwortlich für inhumane Maßnahmen sind selbstredend nicht nur italienische Behörden. Sie kooperieren mit der EU-Grenzagentur Frontex, die das Mittelmeer ständig mit modernster Technik überwacht. Ihre Beamten lassen Menschen in Seenot genauso sterben wie jene italienischen Juristen, die es den Crews von Sea Eye 4 und Co. unmöglich machen, sie vor dem qualvollen Ertrinken zu bewahren.