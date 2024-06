Zwischen Scheune und Star Wars

Nicht nur in Brandenburg beliebt: Eine Hochzeit nach dem Star Wars Theme, hier in Kalifornien, 2015 Foto: dpa/Paul Buck

In den warmen Monaten startet in Brandenburg wieder die Hochzeitssaison. Der Hochzeitstag soll für viele Verliebte so besonders wie möglich sein – und dabei gehen die Vorstellungen weit auseinander. Sehr oft feierten Paare eine Hochzeit zu zweit (»Elopement Wedding«) oder verreisten mit sehr wenigen Gästen mehrere Tage an einen anderen Ort (»Destination Wedding«), sagt die Brandenburger Hochzeitsplanerin, Kristin Weiß, aus Ludwigsfelde. »Gleichzeitig werden Feste nach amerikanischem Vorbild auch immer üppiger und pompöser.« Verlobte hätten den Wunsch, sich mit ihrer Heirat von anderen abzuheben.

Auch bei den Räumlichkeiten gibt es sehr unterschiedliche Trends. So entschieden sich viele Paare für alte Scheunen und Gutshäuser in der Region, erzählt Weiß. Auch Birgit Kunkel vom Tourismus-Marketing Brandenburg erkennt einen Trend: »Hochzeiten im ländlichen Raum sind schon ein Thema«, sagt sie. Unabhängig vom Budget wünschten sich Verliebte eine individuelle Location. Auf dem Gut Sarnow im Landkreis Barnim beispielsweise wird im Sommer jedes Wochenende geheiratet. Etwa einmal im Monat werde auf dem Gut auch die Scheune zur Feier gemietet, wie Mitarbeiterin Syra Hensel berichtet. In Hochzeitsportalen werden auch die Alte Neuendorfer Kirche oder das Maurische Kabinett im Belvedere Pfingstberg gelobt – beides sind beliebte Potsdamer Hochzeitsörtlichkeiten.

Manche Paare haben dabei ganz besondere Wünsche. Bei einer Heirat, die in diesem Oktober in der Alten Neuendorfer Kirche gefeiert wird, sollen beispielsweise alle Gäste als Charaktere aus einem Videospiel gekleidet werden, wie Franziska Fürstenau vom Förderverein der Kirche berichtet, der das früher bedrohte Gebäude gerettet und neu belebt hat. Auch eine Zugmaschine sei bei einer Hochzeit zum Einsatz gekommen, weil beide Eheleute beruflich Lastwagen-Fahrer sind.

Im Maurischen Kabinett im Belvedere Pfingstberg hat bereits ein Paar seine Hochzeit gefeiert, dessen Trauzeugen in voller Montur als Stormtrooper aus den Star Wars-Filmen antraten und den frisch gebackenen Eheleuten den Weg mit ihren Lichtschwertern wiesen, sagt Angelina Streich vom Förderverein Pfingstberg. Außerdem würden immer wieder Tauben fliegen gelassen. Bei einem Paar seien es Schmetterlinge gewesen. Brautpaare hätten auch schon häufig danach gefragt, während ihrer Feier von einem Hochzeitsmaler porträtiert zu werden, sagt Hochzeitsplanerin Weiß.

Bei der Organisation der eigenen Hochzeit nimmt auch die Suche nach dem perfekten Kleid einen großen Raum ein. Der Trend gehe wieder mehr zu den schlichteren Modellen, mit glatten Stoffen, sagt eine Mitarbeiterin des Brautmodengeschäfts »Seeweiss« in Potsdam. In den Vorjahren waren hingegen verspielte Kleider mit viel Spitze beliebt.

Zeitgleich zu dem stärker werdenden Event-Charakter sind die Hochzeiten kleiner als noch vor einigen Jahren: »Das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass die Preise gestiegen sind«, sagt Weiß. »Leider sind die Preise in den letzten fünf Jahren so extrem gestiegen, dass man heute mit einem Budget von 15 000 Euro oft gerade mal die Location mit Essen bekommt.« Die Preisvorstellungen ihrer Brautpaare überraschten sie daher häufig.

Geheiratet wird besonders oft in den Sommermonaten Juli bis August, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt. Die meisten Liebespaare seien dabei zwischen 30 und 40 Jahre alt. Im vergangenen Jahr seien rund 11 900 Ehen in Brandenburg geschlossen worden, heißt es vom Bundesamt für Statistik. Dabei wurde am meisten in den Landkreisen Oberhavel, Märkisch-Oderland und Potsdam-Mittelmark geheiratet. Im Jahr 2022 waren es allerdings noch etwa 13 200 Ehen im Land.

Für frisch verlobte Paare, die den schönsten Tag noch vor sich haben, hat Hochzeitsplanerin Weiß einen Tipp: Sie empfiehlt, zuerst einen Budgetplan aufzusetzen. Wenn es dann konkreter werden soll, kann ein Paar den Festtag allein organisieren, mit Hochzeitsplaner oder mit Zeremonienmeister. dpa/nd