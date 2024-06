Bafög: Kommilitonen gegen FDP

Die Studierenden haben Grund zu lachen: Ihr Protest für die Bafög-Erhöhung hat sich ausgezhalt. Foto: picture alliance/dpa/ Frank Hormann

Sieh an, eine geeinte Front gegen die Blockadehaltung der FDP zahlt sich aus. Bis zuletzt hatte sich Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gegen die – im Koalitionsvertrag vorgesehene – jährliche Reform des Bafögs gewehrt. Und das trotz der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Nach Protest von Studierenden, Gewerkschaften, Sozialorganisationen und ja, auch SPD und Grünen, erhöht die Ampel die Sozialleistung. Darauf dürfen sich jetzt aber weder progressive Parteien noch Interessenverbände ausruhen. Schließlich ist inzwischen jede*r dritte Studierende von Armut betroffen und der Bafög-Grundbedarf liegt mit 475 Euro immer noch weit unter dem Bürgergeld – eigentlich das Existenzminimum.

Glücklicherweise bläst die Gewerkschaft unter dem Motto »Nach der Reform ist vor der Reform« bereits in dieses Horn. Die Ampel täte nicht schlecht daran, sich den Forderungen anzuschließen. Was passiert, wenn sich die Jugend vergessen fühlt, können wir an der Europawahl ablesen. Dann rücken die Kommilitonen nämlich nach rechts.