Oxfam: Gleichheit, aber nicht für Beschäftigte?

Oxfam setzt sich weltweit für Gerechtigkeit ein, soll aber die Tarifverhandlungen im eigenen Hause untergraben haben. Foto: dpa/Nick Ansell

Obwohl Helge Biering um eine diplomatische Tonlage bemüht ist, sein Frust über die Tarifverhandlungen bei der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam in Deutschland ist deutlich zu hören. »Das Verhalten des Arbeitgebers ist schwierig«, sagt der Verdi-Gewerkschaftssekretär im Gespräch mit »nd«. Er ist seit einem halben Jahr für die laufenden Tarifverhandlungen zuständig. Die Gewerkschaft fordert Lohnerhöhungen für die Beschäftigten und Auszubildenden sowie eine transparente Entgelttabelle. Bislang verdient mehr, wer besser verhandelt, kritisiert Verdi die aktuelle Gehaltsstruktur.

Doch nun sind die Tarifverhandlungen vorerst unterbrochen. Die Arbeitgeberseite soll Mitte Juni einen bereits erzielten Kompromiss untergraben haben. Während sich beide Seiten im Mai auf eine gemeinsame Entgelttabelle und bessere Ausbildungsvergütungen geeinigt hatten, wartete Oxfam einen Monat später mit einem neuen Vorschlag auf: Höhere Gehälter und Zulagen, die ausschließlich Führungskräften zugutekommen sollten. »Wir haben kein Problem damit, die Tabelle zu erhöhen. Aber dann auch für alle«, betont Biering von Verdi.

Der Vorstoß der Arbeitgeberseite ist besonders problematisch, weil die Vorstandsgehälter in den letzten Jahren deutlich stärker angestiegen sind, als die der unteren Lohngruppen. Das geht aus Unterlagen hervor, die »nd« vorliegen. Danach hat die Inflation rund ein Viertel der letzten Gehaltsanpassung der unteren Lohngruppen aufgezehrt, die das letzte Mal vor zehn Jahren vorgenommen wurde.

Auf »nd«-Anfrage teilt die Pressesprecherin von Oxfam, Annika Zieske, für die Geschäftsführung mit, dass es im Interesse der Organisation sei, den eigenen Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen und eine transparente und angemessene Bezahlung zu bieten. Das aktuelle Gehaltssystem werde derzeit aktualisiert und angepasst, weil es in die Jahre gekommen ist. Das Ziel sei »ein faires, wettbewerbsfähiges und den Ansprüchen unserer Organisation entsprechendes Gehaltsmodell.«

Dass die Verhandlungen unterbrochen wurden, liegt laut Zieske daran, dass erst im Juni klar geworden sei, dass das zuvor geklärte Budget überschritten würde. »Deshalb brauchte der Vorstand ein offizielles erneuertes Mandat der Aufsichtsräte für die weiteren Verhandlungen.« Zur Frage nach der ungleichen Entlohnung teilte sie mit, dass die Organisation »neben der Forderung nach höheren Gehältern auch dem Spendenzweck, nämlich der Unterstützung von Menschen in großer Not« gerecht werden müsse. »Dieses Kriterium liegt der gesamten Tarifverhandlung zugrunde und bezieht sich auf alle Entgeltgruppen.«

Trotz der scharfen Kritik seitens der Gewerkschaft zeigt sich die Geschäftsführung optimistisch, was den weiteren Verlauf der Verhandlungen betrifft. »Wir sind auf einem guten Weg und überzeugt, gemeinsam bald eine gute Lösung zu finden«, teilt Zieske mit. Die Verhandlungen seien aus Sicht der Organisation bislang konstruktiv verlaufen.

Und auch Biering von Verdi ist noch zuversichtlich, bald eine gute Einigung im Sinne der Beschäftigten erzielen zu können. »Unsere Erwartung ist, dass der Arbeitgeber die Kolleginnen und Kollegen nicht länger auf die Umsetzung des neuen Systems warten lässt«, betont er. Um darauf hinzuwirken, diskutieren die Gewerkschaftsmitglieder derzeit über Aktionen, darunter auch Warnstreiks.

Die Arbeit von Oxfam Deutschland wird überwiegend durch Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln und Spenden bestritten. Die Einnahmen beliefen sich im Jahr 2023 laut eigenen Angaben auf insgesamt 46,8 Millionen Euro. Über die Hälfte der Summe fließt in Hilfs- und Entwicklungsprojekte. Den Personalaufwand für das laufende Jahr beziffert die Organisation in ihrem Jahresbericht mit etwa sechs Millionen Euro. Oxfam beschäftigt in Deutschland etwa 190 Festangestellte. Daneben sind rund 3400 Ehrenamtliche in den bundesweit 55 Shops tätig, in denen gespendete Kleider und andere Waren angeboten werden.

Anfragen an einzelne Mitglieder des Aufsichtsrates blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet.