EU-Gericht verhandelt »Überkriminalisierung« von Fluchthilfe

Interview

Francesca Cancellaro hat ihr Jurastudium 2009 an der Universität Bologna mit Auszeichnung abgeschlossen, 2015 wurde sie dort Doktorin der Rechtswissenschaften im Strafrecht. Als zugelassene Anwältin sammelte sie umfangreiche Erfahrung im Bereich des Schutzes der Grundrechte, darunter als Rechtsberaterin vor der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Cancellaro ist auch Partneranwältin des Europäischen Zentrums für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR) in Berlin. Unter anderem verteidigte sie die Crew des deutschen Rettungsschiffes »Iuventa« vor Gericht in Sizilien.