Rausschmiss auf Verdacht

Das am Mittwoch vom Kabinett beschlossene Gesetzesvorhaben richtet sich gegen Islamisten, die auf Demos wie dieser im April in Hamburg ein »Kalifat« fordern und Hamas-Terror als legitimen Widerstand verharmlosen oder gar feiern. Künftig sollen aber schon »Likes« für Posts in sozialen Medien zur Ausweisung und Abschiebung von Migranten führen.

Foto: dpa/Axel Heimken