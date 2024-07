René Wilke: Eitel sympathisch

René Wilke war der erste und einzige Oberbürgermeister, den Die Linke in Brandenburg hatte. Foto: Imago/dts

Mit 16 Jahren ist René Wilke in die Partei eingetreten. Nun hat am 29. Juni Die Linke verlassen – kurz bevor er am Sonntag seinen 40. Geburstag feierte. Von vielen schweren Momenten sei dies der schwierigste, gesteht der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) in seiner Austrittsbegründung. Er habe herumdrucksen und Antworten schuldig bleiben müssen, wenn er Positionen der Partei hätte verteidigen sollen, die er aber nicht teile. Ohne Waffenlieferungen in die Ukraine würde dieser Staat von Russland überrannt, deutet Wilke an.

Er spricht selten laut und hat eine angenehme Stimme. Er lächelt sympathisch. Trotzdem halten ihn einige Weggefährten für eitel, weil er nie habe schweigen können, wenn ihm ein Mikrofon hingehalten wurde – auch wenn er wisse, dass eine Äußerung seiner Partei schade. Das ging bis dahin, dass Wilke kurz vor der Bundestagswahl 2021 in einem Interview sagte, er könne niemandem empfehlen, Die Linke anzukreuzen.

Die Konflikte begannen schon im Jahr 2018, als er Oberbürgermeister wurde. Da ließ Wilke die Ausweisung von Flüchtlingen vorbereiten, die mit roher Gewalt einen Klub attackiert hatten, in dem übrigens auch andere Flüchtlinge tanzten. Brandenburgs Ex-Justizminister Volkmar Schöneburg (Linke) war überzeugt, Geflüchtete dürften nicht härter bestraft werden als einheimische Täter. Doch Wilke ließ sich nicht umstimmen.

René Wilke lebte als Kind fünf Jahre in Moskau und war von 2014 bis 2018 Landtagsabgeordneter. Er will sich keinesfalls der Wagenknecht-Partei anschließen, aber auch nicht der SPD. Als Parteiloser hat er eine größere Chance, 2026 wiedergewählt zu werden – zumal er als Oberbürgermeister eine gute Figur macht.