Nach Angriffen auf Bahn: Bekennerschreiben aufgetaucht

Zwischen den Berliner S-Bahn Haltestellen Jungfernheide und Beusselstraße hat es am Freitag einen Kabelbrand gegeben. Die Bahn rechnet mit Einschränkungen bis Dienstag. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Nach den Brandanschlägen auf Kabelschächte der Bahn in Bremen, Hamburg und Berlin vergangene Woche ist nun ein Bekennerschreiben auf der linken Online-Plattform Indymedia erschienen.

»Die durch diese Angriffe erfolgten Ausfälle sorgen hoffentlich für wirksame Unterbrechungen in der kapitalistischen Routine«, heißt es darin. Die Deutsche Bahn (DB) bilde wie kein anderes Unternehmen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Außerdem würden auf dem Schienennetz der DB Rüstungstransporte durchgeführt. Zudem kritisierten die Verfasser*innen, dass sich die Deutsche Bahn in Brasilien und Mexiko an »kolonialen Projekten« beteilige.

Wegen des mutmaßlich linksradikalen Bekennerschreibens hat der Staatsschutz der Polizei Bremen Ermittlungen aufgenommen. Er prüfe das Schreiben auf Echtheit und arbeite mit den Behörden der darin genannten anderen Städte Hamburg und Berlin zusammen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Berliner Polizei bestätigte, dass das Schreiben geprüft werde.

Am Montag setzten Unbekannte in Bremen einen Kabelschacht an Gleisanlagen der Bahn in Brand. Der Zugverkehr nach Hamburg wurde dadurch massiv beeinträchtigt. In Berlin war es am frühen Freitagmorgen zu einem Kabelbrand an einer Bahnanlage gekommen, der zu erheblichen Einschränkungen im S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr führte. Weil das Feuer mehrere Kabel in einem Schacht beschädigte, rechnete die Bahn mit Reparaturarbeiten voraussichtlich über das ganze Wochenende. Die Bahn schloss eine technische Ursache für den Brand aus und sprach von »Vandalismus«.

Die Berliner Polizei äußerte sich am Sonntag zunächst zurückhaltend. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher. Das Bekennerschreiben sei bekannt und werde derzeit noch auf seine Echtheit geprüft. Sollte sich ein politischer Hintergrund abzeichnen, werde der Staatsschutz die Ermittlungen übernehmen. Der Bezug zu dem Vorfall am Freitag scheine aber eindeutig.

In Frankreich hatte es am vergangenen Freitag kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris Sabotageakte an Glasfaserkabeln der französischen Bahn gegeben. Der Zugverkehr war landesweit erheblich eingeschränkt. Innenminister Gérald Darmanin verdächtigte »Linksextreme«. AFP/nd