Trump: »Für eine weitere Debatte ist es zu spät«

Bei der ersten TV-Debatte am 10. September reagiert die demokratische Präsidentschaftskandidatin und US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf die Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Foto: picture alliance/Reuters/Brian Snyder

Washington. US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump bleibt bei seiner Ablehnung eines weiteren TV-Duells mit seiner Kontrahentin Kamala Harris. Für eine weitere Debatte mit der Vizepräsidentin sei es »einfach zu spät«, sagte Trump am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat North Carolina. Denn die Abstimmung habe »bereits begonnen«, begründete er seine Haltung.

Trump bezog sich darauf, dass bereits seit Freitag in den Bundesstaaten Minnesota, South Dakota und Virginia die Wahllokale für die vorgezogene Stimmabgabe geöffnet sind. Mit dieser Option wollen es die Behörden den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, trotz möglicher Terminschwierigkeiten an der Wahl teilzunehmen.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hatte zuvor offiziell einem weiteren TV-Duell gegen ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump zugestimmt: »Vizepräsidentin Harris ist bereit für eine weitere Gelegenheit, mit Donald Trump auf der Bühne zu stehen und sie hat die Einladung von CNN zu einer Debatte am 23. Oktober angenommen«, hieß es in einer Mitteilung ihres Wahlkampfteams.

Die beiden hatten sich am 10. September bei einem vom Sender ABC ausgerichteten TV-Duell einen heftigen Schlagabtausch geliefert – dabei hatte die Demokratin den Republikaner immer wieder in die Enge getrieben. Laut Umfragen wie auch der überwiegenden Meinung der politischen Kommentatoren hatte die Demokratin dieses Duell gewonnen. Sie drängte Trump mit zahlreichen gezielten Angriffen in die Defensive. Agenturen/nd